Канадский защитник "Барыса" высказался о возможности выступления за сборную Казахстана

Даррен Диц признался, что ему нравится в Астане.
Вчера 00:06
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Даррен Диц. Фото с сайта ХК "Барыс"
Защитник казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Даррен Диц заявил агентству "Р-Спорт", что, играя за астанинцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), держит в голове возможность пробиться в состав сборной Канады для участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, игроки НХЛ не примут участия в турнире. Диц, ранее игравший в клубах НХЛ и AHL (Американской хоккейной лиги), в июле подписал однолетний контракт с "Барысом". 24-летний канадец набрал 11 очков (пять голов и шесть передач) в восьми матчах и занимает первое место в списке самых результативных защитников сезона КХЛ.
"Знаю, что игроки "Барыса" находятся в списке хоккеистов, за которыми следит сборная Канады. Безусловно, играя в этом сезоне, я держу в голове возможность попасть в состав сборной на Олимпиаду. Если покажу свой максимум, уверен, шансы будут. Выступление за сборную Казахстана в будущем? Мне все очень нравится в Астане, но я предпочитаю идти шаг за шагом", - сказал Диц.
В составе "Барыса" выступают натурализованные канадские игроки Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер.
Ранее другой новичок "Барыса" канадец Линден Вей прояснил ситуацию с принятием казахстанского гражданства.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, игроки НХЛ не примут участия в турнире. Диц, ранее игравший в клубах НХЛ и AHL (Американской хоккейной лиги), в июле подписал однолетний контракт с "Барысом". 24-летний канадец набрал 11 очков (пять голов и шесть передач) в восьми матчах и занимает первое место в списке самых результативных защитников сезона КХЛ.
"Знаю, что игроки "Барыса" находятся в списке хоккеистов, за которыми следит сборная Канады. Безусловно, играя в этом сезоне, я держу в голове возможность попасть в состав сборной на Олимпиаду. Если покажу свой максимум, уверен, шансы будут. Выступление за сборную Казахстана в будущем? Мне все очень нравится в Астане, но я предпочитаю идти шаг за шагом", - сказал Диц.
В составе "Барыса" выступают натурализованные канадские игроки Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер.
Ранее другой новичок "Барыса" канадец Линден Вей прояснил ситуацию с принятием казахстанского гражданства.