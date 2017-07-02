"Барыс" объявил об уходе Дастина Бойда и продлил контракт с Мартеном Сен-Пьером

Оба канадца выступают и за сборную Казахстана.
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Дастин Бойд и Мартин Сен-Пьер. Фото пресс-службы "Барыса"
Астанинский "Барыс" на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Мартеном Сен-Пьером.
Новый контракт игрока рассчитан на один год. За "Барыс" Сен-Пьер выступал два последних сезона и провел 119 матчей в КХЛ, набрав в них 61 очко (21+40). В апреле канадец впервые сыграл на чемпионате мира за сборную Казахстана.
До "Барыса" 33-летний Сен-Пьер в КХЛ защищал цвета "Медвешчака" и Нефтехимика", в НХЛ отыграл 35 матчей за "Чикаго", "Бостон", "Оттаву" и "Монреаль". Также канадец выступал за российский "Химик" в суперлиге, финский "Кярпат", австрийский "Ред Булл Зальцбург" и швейцарскую "Лозанна".
Покидает же "Барыс" нападающий Дастин Бойд, который близок к переходу в московское "Динамо".
"Клуб благодарит Дастина Бойда за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере! Кроме того, мы надеемся увидеть Дастина в скором времени в свитере сборной Казахстана!" - говорится в заявлении "Барыса".
В начале июля молодые игроки "Барыса" и хоккеисты с просмотровыми контрактами начали подготовку к сезону под руководством нового тренера Евгения Корешкова. В ближайшее время к ним присоединится и остальная команда.
Новый контракт игрока рассчитан на один год. За "Барыс" Сен-Пьер выступал два последних сезона и провел 119 матчей в КХЛ, набрав в них 61 очко (21+40). В апреле канадец впервые сыграл на чемпионате мира за сборную Казахстана.
До "Барыса" 33-летний Сен-Пьер в КХЛ защищал цвета "Медвешчака" и Нефтехимика", в НХЛ отыграл 35 матчей за "Чикаго", "Бостон", "Оттаву" и "Монреаль". Также канадец выступал за российский "Химик" в суперлиге, финский "Кярпат", австрийский "Ред Булл Зальцбург" и швейцарскую "Лозанна".
Покидает же "Барыс" нападающий Дастин Бойд, который близок к переходу в московское "Динамо".
"Клуб благодарит Дастина Бойда за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере! Кроме того, мы надеемся увидеть Дастина в скором времени в свитере сборной Казахстана!" - говорится в заявлении "Барыса".
В начале июля молодые игроки "Барыса" и хоккеисты с просмотровыми контрактами начали подготовку к сезону под руководством нового тренера Евгения Корешкова. В ближайшее время к ним присоединится и остальная команда.