Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд присоединится к московскому "Динамо" на сборах

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

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Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд присоединится к московскому "Динамо" на сборах

Он покидает "Барыс", за который играл с 2011 года.

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11 Комментариев
Дастин Бойд. Фото пресс-службы "Барыса"
Дастин Бойд. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд продолжит карьеру в московском "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". 

Из-за отсутствия российской визы Бойд не сможет пройти медосмотр в Москве, который пройдет 6 и 7 июля, а присоединится к "Динамо" на сборе в белорусском Пинске. 

30-летний Бойд выступал за "Барыс" с 2011 года. Всего в КХЛ он провел 332 матча и набрал в них 237 (111+126) очков. Его многолетний партнер по первому звену Брэндон Боченски этим летом завершил карьеру, а второй напарник Найджел Доус останется в астанинском клубе, так как его контракт рассчитан до апреля 2018 года. 

Чемпион мира среди молодежи-2006 в составе Канады Бойд в 2016 году стал игроком сборной Казахстана. В национальной команде он выступал на двух чемпионатах мира. 
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Фанат Сегодня 16:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1781
Спасибо за все ДАСТИН !!! Удачи !!!
Ответить 2
 
Фанат Сегодня 16:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1781
А Доус я так понимаю остается,раз у него контракт еще годик !!!
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 16:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1157
Развалилась самая лучшая тройка КХЛ, надеюсь к началу сезона подберут опытных партнеров Доусу.
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 16:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 784
Очень жаль,я надеялся думаю ,авось останется! Видимо в "Динамо" предложили лучшие условия.А так Доуз-ВЕЙ- Бойд-звучало! В любом случае удачи Дастину,он отработал красиво!
Ответить 0
 
Timur Sultanov Сегодня 16:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 518
Какая ещё виза для гр РК
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 17:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 788
Timur Sultanov ,что-то не понятно на счёт визы.
Ответить 1
 
Heatley Сегодня 16:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1371
Да уж печально ) будем надеяться что Дастин все таки вернется к нам !!! Только сегодня было написано что из за долгов 42 хоккеиста московского Динамо стали свободными агентами -интересно а Бойд один остался ))) Странно как то !!! В любом случае удачи Дастину !!!
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Mara Сегодня 17:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1378
Heatley, Если правда о 42 х хоккеистах , то про Дастина утка от сайта. вместе с не нужной визой, значит он пока наш и никуда не уходит.
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Каппас Жакупов Сегодня 17:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 788
Рахмет Дастину. Хорошо, что остался Найджел.
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Роман Здоровский Сегодня 17:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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Мурат Смагулов Сегодня 17:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
Руководство ХК "Барыса" допустило большую ошибку. Ну на Дастина Бойда могли найти средства, как никак в прошлом сезоне 2016/2017 года клуб неплохие деньги заработал, бонусы от КХЛ за попадание в плей-офф поступили. Ну да ладно, это в прошлом уже. Дастину удачи в новом клубе.
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