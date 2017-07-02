Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд присоединится к московскому "Динамо" на сборах

Он покидает "Барыс", за который играл с 2011 года.
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Дастин Бойд. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд продолжит карьеру в московском "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Из-за отсутствия российской визы Бойд не сможет пройти медосмотр в Москве, который пройдет 6 и 7 июля, а присоединится к "Динамо" на сборе в белорусском Пинске.
30-летний Бойд выступал за "Барыс" с 2011 года. Всего в КХЛ он провел 332 матча и набрал в них 237 (111+126) очков. Его многолетний партнер по первому звену Брэндон Боченски этим летом завершил карьеру, а второй напарник Найджел Доус останется в астанинском клубе, так как его контракт рассчитан до апреля 2018 года.
Чемпион мира среди молодежи-2006 в составе Канады Бойд в 2016 году стал игроком сборной Казахстана. В национальной команде он выступал на двух чемпионатах мира.
Из-за отсутствия российской визы Бойд не сможет пройти медосмотр в Москве, который пройдет 6 и 7 июля, а присоединится к "Динамо" на сборе в белорусском Пинске.
30-летний Бойд выступал за "Барыс" с 2011 года. Всего в КХЛ он провел 332 матча и набрал в них 237 (111+126) очков. Его многолетний партнер по первому звену Брэндон Боченски этим летом завершил карьеру, а второй напарник Найджел Доус останется в астанинском клубе, так как его контракт рассчитан до апреля 2018 года.
Чемпион мира среди молодежи-2006 в составе Канады Бойд в 2016 году стал игроком сборной Казахстана. В национальной команде он выступал на двух чемпионатах мира.