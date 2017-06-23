"Барыс" провел первую тренировку с новым главным тренером

На ней присутствовали молодые игроки, а также хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах.
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Фото пресс-службы ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" провел первую тренировку на льду перед стартом нового сезона под руководством нового главного тренера, информирует пресс-служба команды.
На тренировке присутствовали молодые игроки, а также хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах.
Напомним, в новом сезоне руководить "Барысом" будет Евгений Корешков. На посту главного тренера команды он сменил Эдуарда Занковца, с которым астанинский клуб дошел до второго раунда плей-офф КХЛ.
Фото пресс-службы ХК "Барыс"
На тренировке присутствовали молодые игроки, а также хоккеисты, которые находятся на просмотровых контрактах.
Напомним, в новом сезоне руководить "Барысом" будет Евгений Корешков. На посту главного тренера команды он сменил Эдуарда Занковца, с которым астанинский клуб дошел до второго раунда плей-офф КХЛ.
Фото пресс-службы ХК "Барыс"