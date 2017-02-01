Это не был наш лучший матч, но и худшим его не назовешь - Занковец о поражении "Йокериту"

Тренер "Барыса" прокомментировал поражение в Астане.
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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец, комментируя домашнее поражение от финского "Йокерита", отметил, что соперник заработал себе психологическое преимущество во встрече.
- Думаю, был равный матч. Во втором периоде за счет большинства у нас было небольшое преимущество. Игра шла до гола, к сожалению, первыми пропустили мы. А команда, которая повела в счете, она имела и психологическое преимущество, и всегда легче играть на удержание счета, нежели догонять. Повторюсь, первый гол пропустили мы и проиграли достойному сопернику, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
- Команда хорошо провела выездную серию, почему не удалось сохранить этот запал? Что случилось?
- Повторюсь, игра была до гола. Мы неплохо играли во втором периоде, как и весь матч. Безусловно, это не был наш лучший матч, но и худшим его не назовешь. Играли равные команды, у которых было примерно одинаковое количество шансов забить гол. Соперник воспользовался моментами, а мы - нет.
Напомним, "Барыс" в Астане проиграл "Йокериту" со счетом 0:2 и остался на шестом месте Восточной конференции КХЛ.