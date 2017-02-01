"Барыс" в Астане всухую проиграл "Йокериту"

Хоккеисты казахстанского клуба не смогли ни разу забить сопернику.
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Барыс - Йокерит 0:2
Голы: Йормакка, 40 (0:1); Ниеми, 50 (0:2)
Турнирная таблица
ХК "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб в Астане принимал финский "Йокерит". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Стоит отметить, что все шайбы были заброшены в третьем периоде. До 41-й минуты на табло горели нули. Затем большинство "Йокерита" реализовал Пекка Йормакка, он же оформил дубль на 51-й минуте в равенстве. Ворота "Барыса" в этом матче защищал Кевин Пулен.
За три периода хоккеисты "Барыса" нанесли 39 бросков по воротам соперника, из них 18 в створ. У "Йокерита" же 49 бросков, из которых в створ - 31.
Таким образом астанинский клуб остался на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде плей-офф "Барыс" попадает на казанский "Ак Барс", идущий третьим.
В регулярном чемпионате КХЛ "Барысу" осталось еще провести пять домашних матчей. Следующая игра состоится 3 февраля против минского "Динамо".