Я бы очень сильно хотел, чтобы Матч звезд КХЛ в следующем году прошел в Астане - Найджел Доус

Форвард "Барыса" уже прибыл в Уфу для участия в шоу.
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Форвард "Барыса" Найджел Доус, комментируя свое участие в предстоящем Матче звезд КХЛ в Уфе, отметил, что хотел бы, чтобы в следующем году шоу прошло в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я думаю, новый формат фанатам понравится. Нам как спортсменам, конечно же, хочется соревноваться. Но в то же время мы понимаем, что болельщики хотят видеть шоу, красивую игру, поэтому стараемся угодить и себе, и им. Хотелось бы сыграть в одном звене с игроками, которые выступают в "Салават Юлаеве", потому что их особенно будут поддерживать трибуны и будет очень здорово.
Я бы очень сильно хотел, чтобы Матч звезд в следующем году прошел в Астане. Потому что это прекрасный город, где я счастлив, я люблю "Барыс", у нас замечательные фанаты. Да, Лига выбирает между несколькими городами, которые тоже достойны этого. Но лично я голосую за Астану", - сказал Доус журналистам.
Напомним, Астана претендует на право проведения Матча звезд КХЛ-2018 наравне с Владивостоком, Казанью и Хельсинки.
Матч звезд-2017 в Уфе пройдет в эти выходные. Сегодня, 21 января, состоится мастер-шоу, а завтра - сама игра. Матч звезд впервые пройдет в новом формате. Каждый дивизион КХЛ будет представлен отдельной командой. Доус - единственный представитель "Барыса", который вошел в команду дивизиона Чернышева, он примет участие в шоу уже в третий раз подряд.