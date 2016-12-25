Найджел Доус в третий раз подряд сыграет в Матче звезд КХЛ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Найджел Доус в третий раз подряд сыграет в Матче звезд КХЛ

Форвард "Барыса" является рекордсменом лиги по количеству хет-триков.

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6 Комментариев
Найджел Доус во время Матча звезд-2015. Фото Vesti.kz©
Найджел Доус во время Матча звезд-2015. Фото Vesti.kz©
Департамент проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определил еще 12 игроков, которые примут участие в Матче звезд-2017, который пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 года.

Ранее болельщики и журналисты выбрали в общей сложности 28 хоккеистов на Матч звезд от четырех дивизионов. Представители СМИ выбрали 12 игроков (по одному представителю каждого амплуа в каждом дивизионе), представляющих девять различных клубов КХЛ, а болельщики - по одному защитнику и три нападающих в команду каждого из четырех дивизионов.

После голосования болельщиков и журналистов департамент КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд. В их число вошел форвард "Барыса" Найджел Доус. Для него этот звездный уйк-энд станет третьим кряду.

Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу ("Слован"), Франсис Паре ("Медвешчак").

Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг ("Сочи"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Владимир Галузин ("Торпедо").

Дивизион Харламова: Никита Филатов ("Лада"), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба - "Металлург" Магнитогорск).

Дивизион Чернышева: Ян Коларж ("Амур"), Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь").

Составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 15 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.
Просмотров: 1251  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 15:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1855
Здорово, я рад за Доуса, уверен покажет мастер класс
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Kairat A. Сегодня 15:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1201
Браво "Доззи"!!! Стабильность признак мастерства!
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Heatley Сегодня 15:44
Статус: Профи
Рейтинг: 460
Kairat A.,
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 15:42
Статус: Профи
Рейтинг: 326
а когда проходило голосование? почему только сейчас узнаем?
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Heatley Сегодня 15:44
Статус: Профи
Рейтинг: 460
Красавец ДОУС !!! Так держать !!! Удачи в дальнейшем, хорошей игры и побольше голов !!!
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Сергей Варчук Сегодня 16:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 602
Нормально, хоть один казахстанец, как минимум, будет на этом матче!
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