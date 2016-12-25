Найджел Доус в третий раз подряд сыграет в Матче звезд КХЛ

Форвард "Барыса" является рекордсменом лиги по количеству хет-триков.

Найджел Доус во время Матча звезд-2015. Фото Vesti.kz©

Департамент проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определил еще 12 игроков, которые примут участие в Матче звезд-2017, который пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 года.



Ранее болельщики и журналисты выбрали в общей сложности 28 хоккеистов на Матч звезд от четырех дивизионов. Представители СМИ выбрали 12 игроков (по одному представителю каждого амплуа в каждом дивизионе), представляющих девять различных клубов КХЛ, а болельщики - по одному защитнику и три нападающих в команду каждого из четырех дивизионов.



После голосования болельщиков и журналистов департамент КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд. В их число вошел форвард "Барыса" Найджел Доус. Для него этот звездный уйк-энд станет третьим кряду.



Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу ("Слован"), Франсис Паре ("Медвешчак").



Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг ("Сочи"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Владимир Галузин ("Торпедо").



Дивизион Харламова: Никита Филатов ("Лада"), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба - "Металлург" Магнитогорск).



Дивизион Чернышева: Ян Коларж ("Амур"), Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь").



Составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 15 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.