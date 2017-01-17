Матч звезд КХЛ-2018 может пройти в Астане

Столица снова будет претендовать на проведение шоу.
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Фото из группы ХК "Барыс" в ВКонтакте
Астана вместе с "Барыс-Ареной" снова будет претендовать на проведение Матча звезд КХЛ, сообщает "Чемпионат.сом".
Как заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, на право проведения шоу в 2018 году, помимо столицы Казахстана, также претендуют еще три города.
"В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звезд и Матча звезд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий матч звезд", - сказал Кобылянский.
Напомним, Астана претендовала на проведение Матча звезд КХЛ-2017, но его получила Уфа.