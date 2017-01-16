Готовить "фишки" для Матча звезд КХЛ, как-то креативить - это не мое. Но никто не заскучает - Доус

Форвард оценил новый формат шоу.
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Нападающий "Барыса" Найджел Доус, комментируя свое участие в Матче звезд КХЛ, оценил новый формат турнира, сообщается на сайте Лиги.
Шоу состоится в Уфе 21 января и впервые пройдет в новом формате. Каждый дивизион КХЛ будет представлен отдельной командой. Доус - единственный представитель "Барыса", который вошел в команду дивизиона Чернышева, он примет участие в шоу уже в третий раз подряд.
"Участвовать в Матче звезд - это очень круто. Приятно находиться среди лучших игроков лиги. Жду отличного шоу! Думаю, организаторы в Уфе подготовили яркую программу. Посмотрим, чем они всех нас удивят. Новый формат - это новый опыт. Больше катания, больше шансов проявить себя, показать свои возможности. Естественно, это добавит больше спортивного интереса, придется попотеть. Ни с Федором Канарейкиным, ни с Алексеем Бадюковым мне никогда не доводилось общаться лично. Но на Матче звезд главное - веселье, на таких мероприятиях тренерской работы мало. Привлечение спортивных комментаторов - это тоже что-то новенькое от лиги, думаю, будет весело и им, и зрителям. И вообще, это же веселый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьезности.
Знаете, каждый Матч звезд оставляет много ярких воспоминаний. Это честь для любого игрока - быть частью такого праздника для любителей хоккея и КХЛ. Но приятнее всего, что во время таких событий и мы, и болельщики забываем о каких-то гонках, конкуренции, а просто получаем кайф от того, что любим хоккей. Правда, готовить "фишки", как-то креативить - это не мое. Но у нас много творческих ребят в каждом дивизионе, и думаю, "фишек" будет достаточно. Никто не заскучает!
С чем для меня ассоциируется Уфа... Уже много раз здесь был с "Барысом". Это хоккейный город, всегда много болельщиков на трибунах, красивая арена. Приятно будет погостить в Уфе несколько дней. В качестве подарков родным и друзьям привезу фирменные сувениры Матча звезд. По поводу того, где еще бы хотел поучаствовать в Матче звезд - у Астаны есть все, чтобы принять такое мероприятие, уж вы мне поверьте! Шикарная арена, красивый современный город, потрясающие болельщики. Думаю, Астана давно это заслужила", - поделился Доус.
Напомним, Астана также претендовала на проведение Матча звезд КХЛ-2017.