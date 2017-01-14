Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня 10:19
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 16 января, астанинский "Барыс" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.35, тогда как на успех "Слована" - 2.38. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.30.
Добавим, что "Барыс" с 71 очком после 49 игр занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Салавата Юлаева" 78 баллов (50 матчей) и пятая строчка на "Востоке".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.35, тогда как на успех "Слована" - 2.38. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.30.
Добавим, что "Барыс" с 71 очком после 49 игр занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Салавата Юлаева" 78 баллов (50 матчей) и пятая строчка на "Востоке".