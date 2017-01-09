Вратарь "Сибири" получил сотрясение мозга после попадания шайбы в голову на скамейке запасных

Причем попал в голкипера его одноклубник.

Сегодня 09:35 Tweet

Фото с сайта ХК "Северсталь"

Вратарь "Сибири" Дэнни Тэйлор получил травму головы в матче КХЛ с череповецкой "Северсталью", даже не выходя на лед, сообщает официальный твиттер новосибирского клуба.



Встреча "Северсталь" - Сибирь" в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла в накануне в Череповце и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В воротах "Сибири" весь матч провел Иван Налимов, а Тэйлор выступал в качестве запасного голкипера.



У Тэйлора предварительно диагностировано сотрясение мозга после попадания в голову шайбы. Причем попал в Тэйлора шайбой его одноклубник Константин Алексеев. Как отмечается, в данном эпизоде мог иметь место рикошет от клюшки одного из игроков "Северстали".



Сроки восстановления голкипера пока неизвестны. В текущем сезоне Тэйлор провел 19 матчей в "регулярке", одержал 8 побед при коэффициенте отраженных бросков 93,1 процента.