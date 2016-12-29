Первый "сухарь" Пулена - дополнительный повод для радости - Эдуард Занковец

Тренер "Барыса" прокомментировал победу над "Спартаком".

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец, комментируя победу над московским "Спартаком", отметил, что соперник заставлял его команду совершать ненужные удаления, сообщают Vesti.kz.

"Очередной тяжелый матч. Я думаю, что, действительно, то, что нам пришлось очень много играть в меньшинстве, это в первую очередь заслуга соперника, они очень активно играли. Где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Честь и хвала в первую очередь вратарю и тем, кто играл в обороне, - в меньшинстве выстояли, молодцы. Ну и это первый матч на ноль нашего голкипера Кевина. Это дополнительный момент для радости, - сказал Занковец на пресс-конференции. - Настрой и отдача были на хорошем уровне. Не все получалось с точки зрения организации атаки. Не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы".

Напомним, "Барыс" в Астане одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:0.