"Барыс" победил "Спартак" и остался на шестом месте Восточной конференции КХЛ

Матч прошел в Астане.
Регулярный чемпионат
Барыс - Спартак 3:0
Голы: Тривино, 5 (1:0); Доус, 31 (2:0); Бойд, 59 (3:0)
Турнирная таблица
ХК "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На домашней арене подопечные Эдуарда Занковца принимали московский "Спартак" и выиграли со счетом 3:0.
На шестой минуте встречи счет открыл Кори Тривино с передачи Константина Пушкарева. На 32-й закрепил успех астанчан Найджел Доус, которому ассистировали Брэндон Боченски и Мартен Сен-Пьер. Окончательную точку во встрече поставил Дастин Бойд, поразив пустые ворота за несколько секунд до финальной сирены, когда гости решили заменить кипера на полевого игрока.
Отметим, что ворота "Барыса" в этой встрече защищал Кевин Пулен.
Таким образом, "Барыс" набрал 68 очков в 45 матчах и закрепился на шестом месте Восточной конференции КХЛ. Следующий матч астанинский клуб проведет так же на своей арене 6 января против "Сочи".