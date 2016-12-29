"Барыс" победил "Спартак" и остался на шестом месте Восточной конференции КХЛ

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Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
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Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
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Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
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Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
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Тоттенхэм Челси 02:00
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Югра Торпедо НН 0:2
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Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
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Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Югра Айша-Биби 16:30
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Тоттенхэм Челси 02:00
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Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
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Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
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Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
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Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Барыс" победил "Спартак" и остался на шестом месте Восточной конференции КХЛ

Матч прошел в Астане.

26 Комментариев
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Спартак 3:0

Голы: Тривино, 5 (1:0); Доус, 31 (2:0); Бойд, 59 (3:0)

Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На домашней арене подопечные Эдуарда Занковца принимали московский "Спартак" и выиграли со счетом 3:0. 

На шестой минуте встречи счет открыл Кори Тривино с передачи Константина Пушкарева. На 32-й закрепил успех астанчан Найджел Доус, которому ассистировали Брэндон Боченски и Мартен Сен-Пьер. Окончательную точку во встрече поставил Дастин Бойд, поразив пустые ворота за несколько секунд до финальной сирены, когда гости решили заменить кипера на полевого игрока. 

Отметим, что ворота "Барыса" в этой встрече защищал Кевин Пулен. 

Таким образом, "Барыс" набрал 68 очков в 45 матчах и закрепился на шестом месте Восточной конференции КХЛ. Следующий матч астанинский клуб проведет так же на своей арене 6 января против "Сочи". 

Просмотров: 6006  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
Mox Вчера 21:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1101
Браво, Барыс! Первая победа в новом году! Пуля красава, с сухарем!
Ответить 6
 
Жомарт Габдуллин Вчера 21:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Молорики, парни!! С победой!!
Ответить 4
 
Кенжебай Вчера 21:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 578
МОЛОДЦЫ!
Ответить 4
 
Жанибек Сариев Вчера 21:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Неплохо так держать
Ответить 3
 
Ержан79 Вчера 21:54
Статус: Профи
Рейтинг: 498
УРА!! УРА!! УРА!! Пулен красава с сухарем, Доус 29-я шайба, молодцы бились до конца, Спарта хоть и давила но пала!!!))) БАРЫС МОЛОДЦЫЫЫ!!!!
Ответить 2
 
Kairat A. Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
С трудовой и заслуженной Победой "Барыс"!!! "Пулли" с "шот-аутом"!!!
Ответить 1
 
GGG Вчера 21:57
Статус: Профи
Рейтинг: 385
КРАСАВЧИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить 1
 
Heatley Вчера 21:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 518
Всех с победой !!! Молодцы !!! Видно было командный дух !!! С такими командами,которые за плей офф борятся ,еще тяжелей играть ,чем с лидерами !!! Браво Барыс !!! ПУЛЕН Красавец,С сухарем его первым !!! Судьи в своем репертуаре -борзота уже рос судей надоела !!! Боченсаи в конце вообще ничего не сделал -тот игрок нырнул просто и Семенова удалили зря !!! тащили в конце судьи да не вытащили !!! Надоел судейский беспредел !!! Молодцы парни проявили характер, хорошо сыграли учитывая первую игру после Нового года !!! Вперед Барыс !!! Красавцы !!!
Ответить 3
 
Kairat A. Вчера 22:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
Heatley! Андрей привет! Наши барсы загрызли хрюшек, несмотря, что судьи просто некоторые удаления просто из пальца высосали на Боче и Сёме!!! И вдвойне приятно, что в сухую, а то российские СМИ пели хвалебные оды хрюшам, как они могут даже с о-4 отыгрываться!!!
Ответить 4
 
Heatley Вчера 22:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 518
Kairat A., Приветствую КАЙРАТ !!! Про судей я молчу ) тащили в конце Спартак ) правильно говоришь из пальца два удаления высосали ) А Рос СМИ пусть умоются -пели деферамбы перед матчем как СПАРТАК обыграет )Как Спартак хорошо отыгрывается и т д !!! Показали характер и командную игру и командный дух и для после новогоднего первого матча игшрали хорошо !!! Пулена с сухарем !!! Вперед БАРЫС !!!
Ответить 4
 
Ержан79 Вчера 21:58
Статус: Профи
Рейтинг: 498
Ответить 2
 
Тахир Тауке Вчера 21:58
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Наши как Атлетико в футболе
Ответить -1
 
Нургиса Игибаев Вчера 21:59
Статус: Профи
Рейтинг: 382
На букмекере я выиграл 7000тенге.яххххууууу
Ответить -3
 
Роллан Хасенов Вчера 22:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Нургиса Игибаев ,братуха,только не заигрывайся,у Барыса часты неожиданные результаты.
Ответить -2
 
Allen Tontin Вчера 22:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Грамотно сыграли.,но много удалений,впереди сочи,они на подье ме,даешь запад барсики
Ответить 2
 
Marat * Вчера 22:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 700
Тяжело, но справились. Кевина мл. с сухариком! 3 очка по зарез нужные, берём и идём дальше. Всех с победой!
Ответить 2
 
Данияр Мертаев Вчера 22:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Хорошая работа парни
Ответить 2
 
Fankz Вчера 22:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3410
Пулен сегодня невероятен)
Ответить 5
 
Жомарт Габдуллин Вчера 22:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Беспокоит судейство. Который матч идет явная подсудка не в пользу Барыса. Судейский беспредел видно невооруженным глазом. Ни за что, наглым образом удаляют наших парней, не справедливо давая большинство нашим соперникам. Позорное судейство стало обыденным на каждом матче. Почему с нашей стороны не предпринимаются никаких мер в этом отношении?? Сколько можно терпеть унизительное отношение к нашей команде??
Ответить 8
 
Сергей Варчук Вчера 22:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 622
Спокойно, на классе.. В этом сезоне у Барыса наметилась традиция - выигрывать московские команды в сухую... Хорошая традиция!
Ответить 6
 
Бахытжан Асылбеков Вчера 22:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 631
Молодчики! Хорошо сыграли! Пулю с сухарем! Алга Барыс !
Ответить 3
 
Фанат Вчера 22:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1093
МОЛОДЦЫ !!! НАЗЛО ВСЕМ ПОБЕДИЛИ !!! КРАСАВА !!!
Ответить 3
 
Абдрахман Тогызбаев Вчера 23:13
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Барыс жми на газ
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Miras Erlanuly Вчера 23:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 298
Это же Барыс все таки! Кто бы сомневался?
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Allen Tontin Сегодня 00:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Теперь надо выигрывать у сочи и торпедо,это реально и будет чудненько просто надо упереться,зря рымарева убрали наигрывать его нужно
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ARYSTAN Сегодня 00:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1879
Видимо не отдыхали а тренировались ))
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