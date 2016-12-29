Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ со "Спартаком"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня 11:31
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 4 января, астанинский "Барыс" сыграет с московским "Спартаком" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 1.84, тогда как на успех "Спартака" - 3.24. На то что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.45.
Добавим, что "Барыс" после 44 игр занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 65 очков. В активе "Спартака" 40 баллов в 44 матчах и десятое место на "Западе".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 1.84, тогда как на успех "Спартака" - 3.24. На то что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.45.
Добавим, что "Барыс" после 44 игр занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 65 очков. В активе "Спартака" 40 баллов в 44 матчах и десятое место на "Западе".