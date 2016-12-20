Первые голы Бойда после травмы и победный матч Пулена не менее важны, чем сама победа - Занковец

Наставник "Барыса" прокомментировал победу над "Адмиралом".

Главный тренер ХК "Барыс" Эдуард Занковец на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над "Адмиралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Когда счет стал 2:1, конечно, все могло повернуться и в одну, и в другую сторону. Слава Богу, что мы забили третий гол. И, в принципе, ребята уже тогда почувствовали, что игру можно довести до победы. Ну а самое главное дополнение к тому, что мы взяли три очка, это то, что у нас Бойд забил первые голы после травмы. Кевин Пулен отыграл первый победный матч. Эти моменты, наверное, не менее важны, чем победа", - отметил Занковец.

Напомним, "Барыс" победил "Адмирал" со счетом 4:1 и поднялся на седьмое место Восточной конференции.