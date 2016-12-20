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"Барыс" победил "Адмирал" и поднялся на седьмое место Восточной конференции КХЛ

Матч прошел во Владивостоке.

53 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Адмирал - Барыс 1:4

Голы: Пушкарев, 7 (0:1); Старченко, 30 (0:2); Краснослободцев, 40 (1:2); Бойд, 55 (1:3); Бойд, 56 (1:4)

Турнирная таблица

Хоккеисты "Барыса" одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz

Астанинская команда во Владивостоке встречалась с местным "Адмиралом" и одержала победу со счетом 4:1. 

К началу третьего периода подопечные Эдуарда Занцовца вели 2:0. На восьмой минуте встречи счет в большинстве открыл Константин Пушкарев, которому ассистировали Кирилл Панюков и Егор Шалапов. Закрепил успех на 31-й минуте Роман Старченко, реализовавший передачу Кэма Баркера и Мартена Сен-Пьера. 

От хозяев "Барыс" пропустил, едва начался третий период. Ворота, которые защищал Кевин Пулен, поразил форвард сборной Казахстана, несколько сезонов отыгравший в столичном клубе, Вадим Краснослободцев, а ассистировал ему другой экс-барысовец Михаил Григорьев.

В концовке матча окончательный счет установил форвард астанчан Дастин Бойд, за полторы минуты оформивший дубль. Сначала нападающий отличился с передачи Брэндона Боченски и Максима Семенова, а затем ему помогли Никита Иванов и Кори Тривино. 

"Барыс" набрал 59 очков в 41-м матче и благодаря этой победе обошел "Адмирал" в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч астанинский клуб проведет 23 декабря на домашней арене против челябинского "Трактора".

Просмотров: 8484  Комментариев: 53
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Комментарии

 
 
Mox Вчера 17:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
Реванш состоялся! БРАВО, БАРЫС!!!
Ответить 6
 
Артур Карапетян Вчера 17:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Mox,равнозначный реванш, Класс! Молодцы, сделали моряков, с победой всех!!!
Ответить 6
 
Артур Карапетян Вчера 18:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Пушкарева с сотым голом!!!
Ответить 5
 
ARYSTAN Вчера 17:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
молодцы так держать
Ответить 3
 
Baurzhan Tastanbekov Вчера 17:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Молодцы
Ответить 3
 
Ержан79 Вчера 17:55
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Уверенный реванш БАРЫСААА!!! УРА ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!! БОЙД с дублем на красивой ноте завершил выезд!!!!!!
Ответить 4
 
Жомарт Габдуллин Вчера 17:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Молорики!! С победой!! Даешь седьмое место.
Ответить 4
 
Мужик Вчера 17:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Поздравляю всех с победой! Сегодня был Барыс который нам нужен всегда! Сыграли организовано тактически в обороне и атаке, не отбрасывались, прессинговали, играли каждый эпизод до конца! Гимаев на КХЛ ТВ много комплиментов сделал в адрес Барыса! Играть всегда в такой хоккей осталось пожелать! Бойд и Пулен красавчики сегодня, впрочем как и вся команда!
Ответить 5
 
Ержан79 Вчера 18:06
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Мужик, Тоже понравился коментарий Гимаева про Бойда мол долго запрягал и выстрелил за ПОЛТОРЫ минуты)))) и говорил что мастера играют что Бойд что Пулен.
Ответить 3
 
Рауан Еркебаев Вчера 17:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 717
Очень боялся адмирал но походу у них кризис ,с этим наши воспользовались и конечно поздравления Бойду за дубль
Ответить 2
 
Бейбут Есмурзин Вчера 17:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
Могут же когда играть хотят грамотная защита. Крч отомстили таким же счётом или Барс у себя плохо играет.
Ответить 3
 
Артур Карапетян Вчера 17:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Дастина с дублем!!! Всех болельщиков с победой!
Ответить 3
 
Kairat A. Вчера 17:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1172
Спасибо за уверенную победу дорогой "Барыс"!!! Дастина с дублем, надеемся тебя теперь прорвет!!! Одно пака огорчает проблема реализации большинства! Еще раз с победой над прямым конкурентом!!!
Ответить 4
 
Heatley Вчера 19:57
Статус: Профи
Рейтинг: 418
Kairat A., Кайрат приветствую и с победой !!! Сыграли по счету и воспользовались тем ,что Адмирал был явно слабее или спад у них !!! Большинство не радует опять и много удалений !!! Бойд красавец забил в нужный момент и нужный гол !!! Ждем 25 декабря надеюсь будут усиления в составе и тогда можно дальше идти и побеждать !!!
Ответить 0
 
Allen Tontin Вчера 18:01
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Минимум 4или5 место нужно,как чувствовал что бойд дубль сделае т.,грамотно.играли.,так бы всегда
Ответить 1
 
Ерлан Сейтхалиев Вчера 18:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Поздравляю Барыс с победой и Бойда с первой шайбой в сезоне. Наконец-то закончилась выездная серия.
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 18:08
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Ну теперь держитесь гости в наших домашних играх, БОЙД почувствовал игру и шайбы полетят...
Ответить 2
 
Сергей Варчук Вчера 18:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
Красиво, Барыс, отквитали морячкам! Бойд-мастер! Уффф, сегодня без валидола!
Ответить 2
 
иса шаяхметов Вчера 18:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Сергей Варчук,вобщето валидол был после 1-2
Ответить 0
 
Жанибек Сариев Вчера 18:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 216
Ты сегодня неплохо играл Так держать респект бойд
Ответить 2
 
Азамат Жоламан Вчера 18:18
Статус: Профи
Рейтинг: 498
С победой!
Ответить 1
 
ARYSTAN Вчера 18:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
думаю очередной тренер будет искать работу))))
Ответить 1
 
Нуржігіт Ілесбеков Вчера 18:22
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Специально не забили пятую шайбу)))
Ответить -1
 
Кенжебай Вчера 18:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
Хороший успех,Молодцы!
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya Вчера 18:31
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Ну что, вечные недовольные, требующие то отставки тренера, то еще чего-то... Сегодня, смотрю, диферамбы поёте? Не понимаю таких, кто после проигрыша обсирает команду, а после победы хвалят... Поддерживать команду надо всегда, даже в тяжелые моменты. Особенно вечно недовольный Примпил, где ты? Что-то не пишешь. Запил с горя, что в последних 5 матчах Барыс одержал 4 победы над прямыми конкурентами?
Ответить 3
 
Мурат Муратов Вчера 18:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 524
Lapochka Lapulya ,согласен с вами. Такова суть наших болел, быть вместе в победах и хаять всех и вся в поражениях. Особенно поражают те, кто начинает давать советы, как надо было играть...
Ответить 1
 
Андрей Корб Вчера 20:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Lapochka Lapulya ,Поддерживать команду нужно всегда,согласен. Но не тот твой друг,кто молча про твои недостатки льстит тебе.А тот кто в глаза всегда скажет всю правду. Я например своего мнения не изменил ,несмотря на то что Барыс последние матчи выиграл.По составу Барыс то выглядит лучше чем тот же Адмирал.Посчитайте сколько у нас североамериканцев.В воротах швед и канадец.Игра в большинстве никакая. Ошибки в своей зоне также хватает.Стоит сопернику встречать нас в средней зоне и у нас начинается проблема с выходом из зоны.Хотя сегодня мы сами встречали высоко и отбор был не плох.Особенно Худяков. Выйдет Маркелов думаю ,здесь ещё можно прибавить. Иванов опять сегодня выпадал. Руководству Барыса -"если не хотите с ним расставаться,может переведёте Иванова в защитники".Понятно что нужны определённые навыки,но задатков форварда у него тоже увы нет. Следующая игра с "Трактором" ,который сейчас на ходу ,она и покажет чего в действительности стоит "Барыс".Наметился ли прогресс у нас или же чисто случайные победы на дальнем Востоке.
Лапочка Лапуля неужели ты думаешь что мы ,кто якобы всегда критикует игру Барыса будет не рад успехам Барыса.Критикуй ,хвали главное не будь равнодушным.
Ну а по сегодняшней игре могу сказать как доктор больному "Сегодня выглядите,получше,получше" ))))))
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Фанат Вчера 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1063
Lapochka Lapulya ,
Ответить 0
 
Светлое небо Вчера 18:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 711
Клыкастые, алга!!!!
Ответить 0
 
Tamasai Вчера 18:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 938
Барыс начал радовать и это хорошо,пошла игра у Пулена и у Дастина Бойда В общем труды Занковца начали давать плоды
Ответить 1
 
prymypyl Вчера 19:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Первые полтора периода понравились потом начали садиться повезло не забили.В третьем периоде начало провалили хорошо бойд забил.Я скажу так не барыс хорошо сыграл а адмирал провалил игру.Заметили как играл барыс без скорости,медленно другая команда повыше классом при такой игре нас раскатает.Ну и конечно же большинство работает по минимуму и так из игры в игру когда исправят ситуацию непонятно.В общем очки взяли за счет плохой игры адмирала и это единственный плюс.Теперь игры дома надо исправить тихоходность и большинство.
Ответить 0
 
prymypyl Вчера 19:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Почитал восторженные коментарии и не согласен с большинством.Поймите адмирал находиться в плохой форме и то по игре барыс не превзошел их по голам да по игре нет.Большинство не работает,как только соперник увеличивает темп наши начинают пожарить так как не успевают.Спасибо бойду забил в нужный момент и адмирал бросил играть.
Ответить -1
 
Fankz Вчера 19:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
prymypyl, объективно. "Адмирал" в плохой форме, и кого выигрывать как не их? Победа, конечно радует, НО...но...но...не впечатлил "Барыс"
Ответить -4
 
ермек кожахмет Вчера 19:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
в принципе рад что выиграл барыс но зачем работать букмекерам или букмекер для клуба
Ответить 0
 
akyl amanovich Вчера 19:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Сегодня только наши забили!!!
Ответить 0
 
akyl amanovich Вчера 19:29
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Краснослабодцев тоже наш же
Ответить 0
 
Медеке М. Вчера 19:34
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Сегодня забивали исключительно с паспортом Казахстана, Барысушка с победой.
Ответить 0
 
Марат Асаубаев Вчера 19:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 655
сегодня с удовольствием смотрел игру. Дастина с почином, и сразу дубль. Пулен молодчик. Давно говорил, убрать Рымарева. Его на пол сезона только хватает, до второго звена он не дорос, мешался только. Без него и Старый стал забивать. Панюков хорош. Можно было бы попробовать Панюков, Гренц, Бельгибаев. Кто знает, может и с игрались бы. Выезд был большой, очки 50 на 50, хоть половина набрали. Ждём домашней, новогодней серии. Удачи!
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Heatley Вчера 19:53
Статус: Профи
Рейтинг: 418
Принципиальная важнейшая победа над прямым конкурентом за 6 очков !!! По игре проблема та же БОЛЬШИНСТВО и много удалений !!! Как было выше сказано Адмирал не в лучшей форме, Наши парни грамотно этим воспользовались,Бойд красавец забил ОЧЕНЬ нужный гол и в нужный момент ,потому как стали подсаживаться наши игроки !!! Как бы там не было победа и очень важная !!! Сыграли по счету молодцы и грамотно !!! Но все равно не все гладко в игре ) Будем надеяться ,что до 25 декабря (ДЕДЛАЙН) ,пока есть возможность еще -Барыс усилиться защитниками и нападающими и тогда смело можно дальше идти и никого не бояться !!! С победой всех поздравляю !!!
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Lapochka Lapulya Вчера 20:12
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Андрей Корб, ключевое слово - критиковать. А не обсирать.

Я специально за каждым не следила, но всё же большая часть из тех, кто сегодня поёт диферамбы Барысу, чаще всего после поражений сразу пишет что-то вроде "мешки", "лузеры", "бараны" и т.п. Это разве можно назвать критикой? Не думаю...
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Фанат Вчера 21:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1063
Lapochka Lapulya ,
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Lapochka Lapulya Вчера 20:19
Статус: Профи
Рейтинг: 330
По поводу слабости Адмирала и им подобным... Вы уж извините, но и Барыс не Питсбург Пингвинс и даже не СКА... Для нас сейчас и Адмирал, и Нефтехимик, и тем более Сибирь неслабые соперники. Любая победа в КХЛ - тяжёлая. Да, у того же Владивостока или условного Новокузнецка очень мало легионеров, но у них вся команда состоит из россиян, школа которой, думаю Вы согласитесь, сильнее казахстанской. Их игроки 3-4 звеньев средним уровнем посильнее будут нежели Иванов, Липин или Худяков. Так что я бы не сказала, что соперники слабые
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Heatley Вчера 20:29
Статус: Профи
Рейтинг: 418
Lapochka Lapulya ,
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Мурат Муратов Вчера 20:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 524
Heatley, А девчонка то с характером!
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Марат Сариев Вчера 20:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Минумум 90 очков мы в плэй офф) 100%
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Viprin Viprin Вчера 21:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Молодцы! В принципиальном матче в гостях уверенная победа))) считается
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Allen Tontin Вчера 21:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
90 мало,97-98 в самый раз.
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Данияр Мертаев Вчера 22:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Слушайте горе болелы вы хоть порадуйтесь за наших.нет им идеальной игры подавай.так не бываеь любая команда имеет свои минусы.давай Барыс.продолжи дома.
Ответить 0
 
rustem Babaev Вчера 22:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Барыс ты мой родной !!! Как не смотрю матч так вы выигрываете!!!!
Ответить 0
 
Жуматай Катапов Сегодня 00:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Молодцы!БОЙД ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ответить 0
 
Allen Tontin Сегодня 00:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Календарь дубовый
С владика добираться до астаны это10 часов лететь а послезавтра уже игра ,чем думают составители
Трактор,магнитка через день
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 00:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Lapochka lapulya
Я всегда здесь и от своего мнения не отказываюсь Занковец не нужен пусть уходит.Что касается игры подвижек не вижу,большинство не работает команда играла 1,5 периода потом опять начала пожарить.Спасибо Бойду забил нужный гол после которого адмирал бросил играть.Адмирал в плохой форме и при этом превосходил барыс в скорости и движении нам просто повезло-должно же время от времени везти.Теперь предстоит играть дома с командами уровнем повыше адмирала.Если не прибавим в скорости движения и реализации большинства то результат будет плачевный.Что же касается того запил и т.д то скажу вам так вешать ярлыки на человека которого не знаешь просто невоспитанно по простому хамство.Советую вам следить за своим письменным "творчеством"и не разбрасываться словами.
Ответить -2
 
prymypyl Сегодня 00:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Андрей Корб
Респект!
Ответить -2
 
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