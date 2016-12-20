"Барыс" победил "Адмирал" и поднялся на седьмое место Восточной конференции КХЛ

Матч прошел во Владивостоке.
Регулярный чемпионат
Адмирал - Барыс 1:4
Голы: Пушкарев, 7 (0:1); Старченко, 30 (0:2); Краснослободцев, 40 (1:2); Бойд, 55 (1:3); Бойд, 56 (1:4)
Турнирная таблица
Хоккеисты "Барыса" одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинская команда во Владивостоке встречалась с местным "Адмиралом" и одержала победу со счетом 4:1.
К началу третьего периода подопечные Эдуарда Занцовца вели 2:0. На восьмой минуте встречи счет в большинстве открыл Константин Пушкарев, которому ассистировали Кирилл Панюков и Егор Шалапов. Закрепил успех на 31-й минуте Роман Старченко, реализовавший передачу Кэма Баркера и Мартена Сен-Пьера.
От хозяев "Барыс" пропустил, едва начался третий период. Ворота, которые защищал Кевин Пулен, поразил форвард сборной Казахстана, несколько сезонов отыгравший в столичном клубе, Вадим Краснослободцев, а ассистировал ему другой экс-барысовец Михаил Григорьев.
В концовке матча окончательный счет установил форвард астанчан Дастин Бойд, за полторы минуты оформивший дубль. Сначала нападающий отличился с передачи Брэндона Боченски и Максима Семенова, а затем ему помогли Никита Иванов и Кори Тривино.
"Барыс" набрал 59 очков в 41-м матче и благодаря этой победе обошел "Адмирал" в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч астанинский клуб проведет 23 декабря на домашней арене против челябинского "Трактора".