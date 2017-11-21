Казахстанский футболист с опытом игры в Европе может перейти в "Астану"

Игроком интересуются чемпион страны и ряд других клубов КПЛ.
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Атакующий полузащитник Максим Федин близок к уходу из "Окжетпеса", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ведущим игроком молодежной сборной Казахстана интересуются ряд клубов. Среди них есть и четырехкратный чемпион страны - "Астана". Сам Федин хочет покинуть "Окжетпес" после вылета команды из премьер-лиги.
Воспитанник павлодарского футбола Федин начинал свою карьеру в столичном "Байтереке" в первой лиге. Оттуда универсальный футболист уехал в Сербию, где пытался заиграть в составе местного "Спартака" из Суботицы, за который провел пять игр в суперлиге. В прошлом году он вернулся в Казахстан и защищал цвета "Атырау".
В составе "Окжетпеса" 21-летний Федин сыграл 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полузащитник вызывался в национальную сборную Казахстана, однако дебютировать за нее не успел.
Ранее сообщалось об интересе "Астаны" к еще двум игрокам молодежной сборной Казахстана - это полузащитник "Акжайыка" Юрий Перцух и нападающий "Тараза" Бахтиер Зайнутдинов.