СМИ сообщили о возможном уходе Владимира Муханова из "Актобе"

Минувший сезон актюбинский клуб завершил на девятом месте.
Сегодня 13:48
Ссылки по теме:
- "Актобе" решил расстаться с капитаном
- Сейчас у "Актобе" опять мегафинансирование, взяли тренера-бразильца и заняли, кажется, 4-е место с конца - Уткульбаев
- "Актобе" победил "Ордабасы" и избежал прямого вылета из КПЛ
Фото с сайта ФК "Актобе"
63-летний российский специалист Владимир Муханов может покинуть футбольный клуб "Актобе", сообщает KazFootball.kz.
Владимир Муханов с 2006 по 2012 годы работал главным тренером "Актобе". Второе пришествие состоялось в мае нынешнего года. Тогда контракт был подписан до конца 2018 года.
При нем "Актобе" стал трехкратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером и двукратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка и дважды Суперкубка Казахстана. В еврокубкакоманда дошла до стадии плей-офф Лиги Европы.
Минувший сезон "Актобе" завершил на девятом месте.