"Астана" прояснила ситуацию о переговорах со Стойловым

Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.
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Станимир Стойлов. Фото пресс-службы ФК "Астана"
Футбольный клуб "Астана" заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Станимиром Стойловым. Об этом в интервью Atameken Business Channel рассказал исполнительный директор столичного клуба Кайсар Бекенов.
"Ситуация здесь такая же, как, наверное, с Твумаси и Кабанангой, и такая же, какая была два года назад, когда мы в предыдущий раз продлевали контракт со Станимиром. То есть, хотим дождаться окончания сезона, чтобы спокойно, с трезвой головой, сесть и все обсудить. Естественно, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним. Знаем, что предложений у него много - это является иллюстрацией того, чего добилась "Астана" под его руководством, и того, какой вклад он внес.
В футболе все понимают, что вряд ли мы смогли бы достичь тех успехов, которых достигли, без Станимира. За эти три с половиной года, что он провел в Казахстане, по сути, он завоевал все - и чемпионство, и Кубок, и Суперкубок, групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы. С самого первого дня он показал, что мы не ошиблись с выбором. Повторюсь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, но все переговоры - и с тренерским штабом, и с игроками - будут вестись уже после матча со "Славией" . Там уже будет понятно, кто останется и кто уходит", - сказал Бекенов.
Относительно ситуации вокруг Твумаси и Кабананги, Бекенов признался, что им будет сложно удержать этих футболистов. По его словам, им поступают много предложений, однако у "Астаны" есть определенная договоренность с игроками.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Стойлов может покинуть "Астану" и возглавить турецкий "Фенербахче". Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.
Стойлов работает в "Астане" с июня 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионский титул, после чего повторила этот успех еще три раза. В 2015 году "Астана" стала первым казахстанским клубом, который играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне и текущем столичный клуб стал участником групповой стадии Лиги Европы.
Добавим, что матч со "Славией" 7 декабря в рамках группового этапа Лиги Европы станет последним для "Астаны" в текущем сезоне. До этого подопечные Стойлова 23 ноября примут на "Астана Арена" испанский "Вильярреал". После четырех туров казахстанский клуб с семью очками занимает второе место в группе, отставая на один балл от лидирующей "желтой субмарины". В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
"Ситуация здесь такая же, как, наверное, с Твумаси и Кабанангой, и такая же, какая была два года назад, когда мы в предыдущий раз продлевали контракт со Станимиром. То есть, хотим дождаться окончания сезона, чтобы спокойно, с трезвой головой, сесть и все обсудить. Естественно, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним. Знаем, что предложений у него много - это является иллюстрацией того, чего добилась "Астана" под его руководством, и того, какой вклад он внес.
В футболе все понимают, что вряд ли мы смогли бы достичь тех успехов, которых достигли, без Станимира. За эти три с половиной года, что он провел в Казахстане, по сути, он завоевал все - и чемпионство, и Кубок, и Суперкубок, групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы. С самого первого дня он показал, что мы не ошиблись с выбором. Повторюсь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, но все переговоры - и с тренерским штабом, и с игроками - будут вестись уже после матча со "Славией" . Там уже будет понятно, кто останется и кто уходит", - сказал Бекенов.
Относительно ситуации вокруг Твумаси и Кабананги, Бекенов признался, что им будет сложно удержать этих футболистов. По его словам, им поступают много предложений, однако у "Астаны" есть определенная договоренность с игроками.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Стойлов может покинуть "Астану" и возглавить турецкий "Фенербахче". Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.
Стойлов работает в "Астане" с июня 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионский титул, после чего повторила этот успех еще три раза. В 2015 году "Астана" стала первым казахстанским клубом, который играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне и текущем столичный клуб стал участником групповой стадии Лиги Европы.
Добавим, что матч со "Славией" 7 декабря в рамках группового этапа Лиги Европы станет последним для "Астаны" в текущем сезоне. До этого подопечные Стойлова 23 ноября примут на "Астана Арена" испанский "Вильярреал". После четырех туров казахстанский клуб с семью очками занимает второе место в группе, отставая на один балл от лидирующей "желтой субмарины". В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.