"Астана" прояснила ситуацию о переговорах со Стойловым

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 3:0
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
АПОЕЛ Реал М 0:6
Севилья Ливерпуль 3:3
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
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Левски Верея 21:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Астана" прояснила ситуацию о переговорах со Стойловым

Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.

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13 Комментариев
Станимир Стойлов. Фото пресс-службы ФК "Астана"
Станимир Стойлов. Фото пресс-службы ФК "Астана"
Футбольный клуб "Астана" заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Станимиром Стойловым. Об этом в интервью Atameken Business Channel рассказал исполнительный директор столичного клуба Кайсар Бекенов.

"Ситуация здесь такая же, как, наверное, с Твумаси и Кабанангой, и такая же, какая была два года назад, когда мы в предыдущий раз продлевали контракт со Станимиром. То есть, хотим дождаться окончания сезона, чтобы спокойно, с трезвой головой, сесть и все обсудить. Естественно, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним. Знаем, что предложений у него много - это является иллюстрацией того, чего добилась "Астана" под его руководством, и того, какой вклад он внес.

В футболе все понимают, что вряд ли мы смогли бы достичь тех успехов, которых достигли, без Станимира. За эти три с половиной года, что он провел в Казахстане, по сути, он завоевал все - и чемпионство, и Кубок, и Суперкубок, групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы. С самого первого дня он показал, что мы не ошиблись с выбором. Повторюсь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, но все переговоры - и с тренерским штабом, и с игроками - будут вестись уже после матча со "Славией" . Там уже будет понятно, кто останется и кто уходит", - сказал Бекенов.

Относительно ситуации вокруг Твумаси и Кабананги, Бекенов признался, что им будет сложно удержать этих футболистов. По его словам, им поступают много предложений, однако у "Астаны" есть определенная договоренность с игроками.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Стойлов может покинуть "Астану" и возглавить турецкий "Фенербахче". Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.

Стойлов работает в "Астане" с июня 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионский титул, после чего повторила этот успех еще три раза. В 2015 году "Астана" стала первым казахстанским клубом, который играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне и текущем столичный клуб стал участником групповой стадии Лиги Европы.

Добавим, что матч со "Славией" 7 декабря в рамках группового этапа Лиги Европы станет последним для "Астаны" в текущем сезоне. До этого подопечные Стойлова 23 ноября примут на "Астана Арена" испанский "Вильярреал". После четырех туров казахстанский клуб с семью очками занимает второе место в группе, отставая на один балл от лидирующей "желтой субмарины". В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 09:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8556
!!!!!
Ответить 3
 
Бек.Qz Сегодня 09:20
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Не отпускать!!! Продлить контракт ешо на пару лет!!!
Ответить 2
 
Тимур Андыбаев Сегодня 09:28
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Уважаемые, не лишайте людей радости которые продолжаются 3 года! Дайте им денег которые они просят, и так то налево и направо уходят! Я вам от лица всех фанатов которые поддерживают КПЛ и Астану говорю!
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 09:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Тимур Андыбаев,фанатов кпл?))) А такие есть да?
Ответить -1
 
Batyr Dusekew Сегодня 10:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 168
Алтай Калимов, ДА ЕСТЬ Я БОЛЕЛЩИК И ФАНАТ КПЛ. И Я ПОДЕРЖИВАЮ КПЛ ЧЕМ АПЛ
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 11:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2612
Тимур Андыбаев,красавчик!
Ответить 0
 
Alisher Nazarbaev Сегодня 09:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Не меняйте коня не переправе. Достаточно вспомнить, как Кайрат расстался с Вайссом. Мал золотник, да дорог. Станимир не привнёс в игру бумажных яркости, но дисциплина у него - не забалуешь.
Ответить 2
 
Марат Токтаев Сегодня 11:38
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Alisher Nazarbaev, насчёт дисциплины, это точно, мужик с характером,всем бы быть таким.
Ответить 2
 
WARden Сегодня 10:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1333
Стойлов нужен в Казахстане. Если он уйдет, Астана скорее всего развалится, вернее вернется на уровень остальных клубов КПЛ.
Ответить 2
 
ARYSTAN Сегодня 10:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2574
по любому надо оставлять
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 11:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2612
Господин Бекенов, хоть на потолок лезте, но ВОССа Жуниора и Патрика надо ещё 2-3 года держать . Если вы душой болеете за Астану, то должны их удержать!
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 12:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1708
Стойлова глоры ТОО-шки ещё долго будут вспоминать как кошмар
Ответить -1
 
Дулат Жакиянов Сегодня 12:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
и автор в конце со словами 7 декабря у Астаны будет последняя игра со Славией....похоронил все надежды на то что Астана не выйдет из группы)))))))
Ответить 0
 