"Кайрат" опроверг информацию об уходе Исаэля

Бразилец выступает за алматинский клуб с 2014 года.
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Исаэль. Фото пресс-службы "Кайрата"
Алматинский "Кайрат" на официальном сайте опроверг информацию об уходе бразильского полузащитника Исаэля.
"В некоторых СМИ появилось недостоверное сообщение о том, что полузащитник ФК "Кайрат" Исаэль Барбоза покинет алматинский клуб. Руководство "Кайрата" все также рассчитывает на игрока в предстоящем будущем. Футбольный клуб "Кайрат" просит доверять официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте", - говорится в сообщении официального сайта "Кайрата".
29-летний Исаэль перешел в "Кайрат" в июне 2014 года из российского "Краснодара". В 102 матчах казахстанской премьер-лиги он забил 26 голов и отдал 44 голевые передачи. Контракт Исаэля рассчитан до конца 2018 года, а с его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее "Кайрат" официально объявил об уходе испанского защитника Сезара Арзо, ивуарийского нападающего Жерара Гоу и сербского защитника Жарко Марковича.
"В некоторых СМИ появилось недостоверное сообщение о том, что полузащитник ФК "Кайрат" Исаэль Барбоза покинет алматинский клуб. Руководство "Кайрата" все также рассчитывает на игрока в предстоящем будущем. Футбольный клуб "Кайрат" просит доверять официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте", - говорится в сообщении официального сайта "Кайрата".
29-летний Исаэль перешел в "Кайрат" в июне 2014 года из российского "Краснодара". В 102 матчах казахстанской премьер-лиги он забил 26 голов и отдал 44 голевые передачи. Контракт Исаэля рассчитан до конца 2018 года, а с его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее "Кайрат" официально объявил об уходе испанского защитника Сезара Арзо, ивуарийского нападающего Жерара Гоу и сербского защитника Жарко Марковича.