Исаэль может покинуть "Кайрат" - СМИ

Ранее клуб расстался с Арзо, Марковичем и Гоу.
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Бразильский полузащитник Исаэль может покинуть "Кайрат". Об этом сообщает KazFootball.kz.
ОБНОВЛЕНИЕ: Клуб опроверг уход Исаэля
"По неподтвержденной информации, Исаэль Барбоза может покинуть алматинский клуб. У игрока еще имеется действующий контракт до конца 2018 года, но, по соглашению сторон, бразилец может расторгнуть контракт и покинуть клуб", - пишет издание.
29-летний Исаэль перешел в "Кайрат" в июне 2014 года из российского "Краснодара". В 102 матчах казахстанской премьер-лиги он забил 26 голов и отдал 44 голевые передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее "Кайрат" официально объявил об уходе испанского защитника Сезара Арзо, ивуарийского нападающего Жерара Гоу и сербского защитника Жарко Марковича.