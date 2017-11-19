"Кайрат" подтвердил расставание с воспитанником "Вильярреала"

За алматинский клуб он выступал с лета 2016 года.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" на своем официальном сайте подтвердил расставание с испанским защитником Сезаром Арсо.
Ранее сам 31-летний Арсо на своей странице в Instagram объявил об уходе из "Кайрата".
Отмечается, что футболист покидает клуб по соглашению сторон. "ФК "Кайрат" благодарит Сезара за успешно проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере", - говорится в сообщении.
Арсо присоединился к "Кайрату" в июле 2016 года и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана, Суперкубок и Кубок страны. В составе алматинского клуба он провел 49 игр и забил три гола. Арсо является воспитанником футбольного клуба "Вильяреал", где защитник и начал свою карьеру в 2002 году.
Состав "Кайрата" также покинули сербский защитник Жарко Маркович и ивуарийский форвард Жерар Гоу. Также сообщалось, что за ними может последовать нападающий сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек.
Ранее сам 31-летний Арсо на своей странице в Instagram объявил об уходе из "Кайрата".
Отмечается, что футболист покидает клуб по соглашению сторон. "ФК "Кайрат" благодарит Сезара за успешно проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере", - говорится в сообщении.
Арсо присоединился к "Кайрату" в июле 2016 года и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана, Суперкубок и Кубок страны. В составе алматинского клуба он провел 49 игр и забил три гола. Арсо является воспитанником футбольного клуба "Вильяреал", где защитник и начал свою карьеру в 2002 году.
Состав "Кайрата" также покинули сербский защитник Жарко Маркович и ивуарийский форвард Жерар Гоу. Также сообщалось, что за ними может последовать нападающий сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек.