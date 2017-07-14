ПФЛК-ТВ разъяснил сбой в трансляции матча "Кайсар" - "Атырау" и извинился за инцидент

Показ матч был прерван после перерыва.
Вчера 23:28
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Фото с сайта pflk.kz
Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала на официальном сайте разъяснение о прекращении трансляции матча "Кайсар" - "Атырау" (2:0) во втором тайме на ПФЛК-ТВ.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана приносит свои извинения всем болельщикам, кто не смог досмотреть трансляцию матча 20 тура Чемпионата Казахстана "Кайсар" - "Атырау" до конца, так как она была прервана после перерыва между таймами.
Эфир не продолжился по технической причине - в Кызылорде вышло из строя вещательное оборудование. За второй сезон работы проекта ПФЛК-ТВ это второй случай, когда неполадки не удалось устранить оперативно. Съемочные группы всегда стараются максимально быстро решить все технические проблемы, с которыми сталкиваются во время производства трансляций.
Однако сегодня восстановить эфир из Кызылорды, к большому сожалению, не представилось возможным.
На данный момент на канале ПФЛК-ТВ в YouTube хранится запись первого тайма матча "Кайсар" - "Атырау". В ближайшее время будет выложено видео второго тайма, а также второго гола футбольного клуба "Кайсар".
Благодарим всех болельщиков, кто следит за трансляциями ПФЛК-ТВ и обещаем проделать максимальный объем работы для недопущения подобных сбоев в будущем", - говорится в сообщении.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана приносит свои извинения всем болельщикам, кто не смог досмотреть трансляцию матча 20 тура Чемпионата Казахстана "Кайсар" - "Атырау" до конца, так как она была прервана после перерыва между таймами.
Эфир не продолжился по технической причине - в Кызылорде вышло из строя вещательное оборудование. За второй сезон работы проекта ПФЛК-ТВ это второй случай, когда неполадки не удалось устранить оперативно. Съемочные группы всегда стараются максимально быстро решить все технические проблемы, с которыми сталкиваются во время производства трансляций.
Однако сегодня восстановить эфир из Кызылорды, к большому сожалению, не представилось возможным.
На данный момент на канале ПФЛК-ТВ в YouTube хранится запись первого тайма матча "Кайсар" - "Атырау". В ближайшее время будет выложено видео второго тайма, а также второго гола футбольного клуба "Кайсар".
Благодарим всех болельщиков, кто следит за трансляциями ПФЛК-ТВ и обещаем проделать максимальный объем работы для недопущения подобных сбоев в будущем", - говорится в сообщении.