"Кайсар" дома обыграл "Атырау" и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию

"Нефтяники" потерпели третье поражение кряду.
Сегодня 21:00
Фото с сайта ФК "Кайсар"
Кызылорлинский "Кайсар" одержал победу над "Атырау" в домашнем мачте 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Граф и Матиас Курьор.
Таким образом, "Кайсар" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, команда с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В активе "Атырау", потерпевшего третье поражение кряду, осталось 17 баллов.
Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Граф и Матиас Курьор.
Таким образом, "Кайсар" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, команда с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В активе "Атырау", потерпевшего третье поражение кряду, осталось 17 баллов.