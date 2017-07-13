"Шахтер" обыграл "Окжетпес" и прервал серию из двух поражений в КПЛ

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Карагандинский "Шахтер" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Караганде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча, забитого на 13-й минуте, стал Юлиус Сзоке.
Таким образом, футболисты "Шахтера", прервав серию из двух поражений, одержали шестую победу в чемпионате и набрали 21 очко. У "Окжетпеса", который потерпел 11-е поражение в сезоне, осталось 18 баллов.