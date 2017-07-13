"Тобол" за четыре минуты забил два гола "Акжайыку" и поднялся на четвертое место в КПЛ

Костанайцы смогли подвинуть "Иртыш".
Сегодня 19:52
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Фото с сайта ФК "Тобол"
Костанайский "Тобол" одержал победу над уральским "Акжайыком" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Затобольске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Причем оба мяча были забиты в течение пяти минут. На 70-й минуте счет открыл Фернандер Кассай, а на 74-й преимущество "Тобола" увеличил Жасулан Молдакараев.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя павлодарский "Иртыш" по дополнительным показателям. Футболисты "Акжайыка" с 15-ю баллами занимают последнее, 12-е место, в КПЛ.
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