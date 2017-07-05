"Астана" может отдать футболиста сборной Беларуси в аренду в "Тобол"

Игорь Шитов перешел в "Астану" в 2016 году.
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Защитник "Астаны" и сборной Беларуси Игорь Шитов остаток сезона может провести в костанайском "Тоболе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний Шитов перешел в "Астану" в 2016 году и отличился своим универсализмом. Он способен закрыть позиции правого и центрального защитника, а также может сыграть в опорной зоне.
Шитов регулярно вызывается в сборную Беларуси, а до "Астаны" он защищал цвета "Мордовии" и московского "Динамо". На родине карьера Шитова начиналась в "Динамо"-БНТУ и РУОРе, после чего были минское "Динамо", "Торпедо" из Жодино и БАТЭ.
Помимо Шитова в "Тобол" может перебраться и молодой нападающий Дидар Жалмукан. Уже перешел в костанайский клуб албанский форвард Аздрен Лулаку. Ранее в обратном направлении последовали Джордже Деспотович и Асхат Тагыберген, принадлежащие "Астане". А сегодня, 7 июля, "Тобол" объявил о возвращении в "Астану" защитника сборной Казахстана Сергея Малого.