"Тобол" официально объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Румынии

Он будет выступать за костанайцев до конца года.
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Аздрен Лулаку (в синем). Фото с официального сайта "Астаны"
Нападающий "Астаны" и сборной Албании Аздрен Лулаку до конца 2017 года будет выступать за "Тобол".
Сегодня, 3 июля, официальный сайт костанайского клуба объявил об аренде Лулаку. В "Тоболе" албанец будет выступать под десятым номером. Другие детали сделки не уточняются.
Первую половину сезона Лулаку провел в "Астане". В 17 матчах казахстанской премьер-лиги он забил один гол и отдал две голевые передачи, после чего столичный клуб исключил его из заявки на сезон.
До Казахстана 29-летний Лулаку выступал за "Газ Метан", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии сезона 2016/17. Также он играл за румынский КСМС и ряд клубов из низших лиг Италии, куда эмигрировал с семьей как беженец еще в детские годы.
Ранее Лулаку интересовался "Аксихар Белидие", который в минувшем сезоне занял седьмое место из 18 команд турецкой суперлиги. Его контракт с "Астаной" рассчитан до конца 2018 года.
Стоит отметить, что Лулаку стал четвертым игроком "Астаны", который отправился в аренду в "Тобол". Зимой из столицы в Костанай отправились полузащитник Асхат Тагыберген, нападающий Алексей Щеткин и сербский форвард Джордже Деспотович. Этим летом "Астана" вернула Тагыбергена и Деспотовича.
Таблица всех трансферов КПЛ
Сегодня, 3 июля, официальный сайт костанайского клуба объявил об аренде Лулаку. В "Тоболе" албанец будет выступать под десятым номером. Другие детали сделки не уточняются.
Первую половину сезона Лулаку провел в "Астане". В 17 матчах казахстанской премьер-лиги он забил один гол и отдал две голевые передачи, после чего столичный клуб исключил его из заявки на сезон.
До Казахстана 29-летний Лулаку выступал за "Газ Метан", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии сезона 2016/17. Также он играл за румынский КСМС и ряд клубов из низших лиг Италии, куда эмигрировал с семьей как беженец еще в детские годы.
Ранее Лулаку интересовался "Аксихар Белидие", который в минувшем сезоне занял седьмое место из 18 команд турецкой суперлиги. Его контракт с "Астаной" рассчитан до конца 2018 года.
«Тобол» подписал Аздрена Лулаку - https://t.co/3DvS8NpnGw pic.twitter.com/4h2gYNQ8lO— ФК Тобол Костанай (@Tobol_KZ) 3 июля 2017 г.
Стоит отметить, что Лулаку стал четвертым игроком "Астаны", который отправился в аренду в "Тобол". Зимой из столицы в Костанай отправились полузащитник Асхат Тагыберген, нападающий Алексей Щеткин и сербский форвард Джордже Деспотович. Этим летом "Астана" вернула Тагыбергена и Деспотовича.
Таблица всех трансферов КПЛ