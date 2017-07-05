Футболист сборной Казахстана вернулся из "Тобола" в "Астану"

В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате и забил два мяча.
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Футболист сборной Казахстана Сергей Малый вернулся из "Тобола" в "Астану", сообщается на официальном сайте костанайцев.
"Досрочно прекращена аренда с защитником "Тобола" Сергеем Малым. Футболист в сезоне 2017 года сыграл 15 матчей за костанайский клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Он также принял участие в двух международных матчах Армения - Казахстан и Кипр - Казахстан", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 27-летний Малый был отдан в аренду в "Тобол" перед началом сезона. Он перебрался в "Тобол" вместе с группой игроков из "Астаны" - Джордже Деспотовичем, Асхатом Тагыбергеном и Алексеем Щеткиным. Первые двое ранее также были отозваны из аренды столичным клубом.
Напомним, что вчера, 6 июля, "Астана" оторвалась от "Кайрата" на восемь очков, обыграв на своем поле "Кайсар" в рамках 19-го тура КПЛ.