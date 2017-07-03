"Спорт-Экспресс" назвал нового главного тренера и спортивного директора "Тобола"

Костанайский клуб идет на пятом месте в КПЛ.
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Фото с сайта sport-express.ru
Российский тренер Сергей Ташуев в ближайшие дни возглавит костанайский "Тобол", пишет "Спорт-Экспресс".
Последним местом работы Ташуева была краснодарская "Кубань". На посту главного тренера "Тобола" он сменит Омари Тетрадзе, который был отправлен в отставку.
Спортивным директором клуба станет бывший полузащитник "Ротора" Владимир Нидергаус. Последний имеет за своими плечами опыт подобной работы: он был спортивным директором "Шахтера" и "Локомотива", а также возглавлял департамент сборных команд в Федерации футбола Казахстана.
Ранее СМИ также сватали в костанайский клуб и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.
Последним местом работы Ташуева была краснодарская "Кубань". На посту главного тренера "Тобола" он сменит Омари Тетрадзе, который был отправлен в отставку.
Спортивным директором клуба станет бывший полузащитник "Ротора" Владимир Нидергаус. Последний имеет за своими плечами опыт подобной работы: он был спортивным директором "Шахтера" и "Локомотива", а также возглавлял департамент сборных команд в Федерации футбола Казахстана.
Ранее СМИ также сватали в костанайский клуб и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.