Нидергаус может стать спортивным директором "Тобола"

49-летний специалист находился без работы полтора года.
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Фото: ©Эдуард Гавриш
Владимир Нидергаус в ближайшее время может занять должность спортивного директора костанайского "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.
49-летний Нидергаус рассматривается руководством Костанайской области в качестве основного кандидата на пост директора по спортивным вопросам "Тобола". Ранее эту должность занимал местный специалист Константин Гальченко, покинувший клуб вместе с бывшим руководителем Талгатом Баймуратовым.
Нидергаус имеет за своими плечами опыт подобной работы: он был спортивным директором "Шахтера" и "Локомотива", а также возглавлял департамент сборных команд в Федерации футбола Казахстана. В 2008 году, в бытность спортивным директором "Шахтера", Нидергаус дважды оказывался в эпицентре скандала и подозревался в попытке организации договорного матча. Позже он даже был отстранен от футбола на долгий срок, но после публичных раскаяний, признания вины и "сдачи подельников", был амнистирован руководством ФФК.
Стоит отметить, что на должность спортивного директора "Тобола" рассматривался также россиянин Рустам Раджабов, занимавший ранее аналогичный пост в "Окжетпесе". Но его кандидатура не была одобрена в акимате области.
Напомним, что ранее директором "Тобола" был назначен Николай Панин, а вскоре было объявлено о возвращении в команду Нурбола Жумаскалиева. Костанайцы после увольнения Омари Тетрадзе все еще остаются без главного тренера. Ранее сообщалось, что вакантную должность может занять россиянин Сергей Ташуев.
49-летний Нидергаус рассматривается руководством Костанайской области в качестве основного кандидата на пост директора по спортивным вопросам "Тобола". Ранее эту должность занимал местный специалист Константин Гальченко, покинувший клуб вместе с бывшим руководителем Талгатом Баймуратовым.
Нидергаус имеет за своими плечами опыт подобной работы: он был спортивным директором "Шахтера" и "Локомотива", а также возглавлял департамент сборных команд в Федерации футбола Казахстана. В 2008 году, в бытность спортивным директором "Шахтера", Нидергаус дважды оказывался в эпицентре скандала и подозревался в попытке организации договорного матча. Позже он даже был отстранен от футбола на долгий срок, но после публичных раскаяний, признания вины и "сдачи подельников", был амнистирован руководством ФФК.
Стоит отметить, что на должность спортивного директора "Тобола" рассматривался также россиянин Рустам Раджабов, занимавший ранее аналогичный пост в "Окжетпесе". Но его кандидатура не была одобрена в акимате области.
Напомним, что ранее директором "Тобола" был назначен Николай Панин, а вскоре было объявлено о возвращении в команду Нурбола Жумаскалиева. Костанайцы после увольнения Омари Тетрадзе все еще остаются без главного тренера. Ранее сообщалось, что вакантную должность может занять россиянин Сергей Ташуев.