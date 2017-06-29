"Кайсар" сыграл вничью с "Акжайыком" в 18-м туре КПЛ

Кызылординцы идут на шестом месте.
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Фото с официальной страницы "Кайсара" в vk.com
Футболисты "Кайсара" сыграли вничью с уральским "Акжайыком" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 1 июля, на запасном поле стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 0:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Для "Кайсара" эта ничья стала пятой в сезоне, а для "Акжайыка" - шестой. Кызылординцы с 20 очками идут шестыми, а уральцы с 14 баллами располагаются на предпоследнем, 11-м, месте в таблице.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В других матчах тура "Окжетпес" победил "Атырау" (1:0), а "Астана" обыграла "Тараз" (1:0). Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля - в 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ
Игра проходила сегодня, 1 июля, на запасном поле стадиона имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 0:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Для "Кайсара" эта ничья стала пятой в сезоне, а для "Акжайыка" - шестой. Кызылординцы с 20 очками идут шестыми, а уральцы с 14 баллами располагаются на предпоследнем, 11-м, месте в таблице.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В других матчах тура "Окжетпес" победил "Атырау" (1:0), а "Астана" обыграла "Тараз" (1:0). Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля - в 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ