"Астана" победила "Тараз" и увеличила отрыв от "Кайрата" в КПЛ

Победный гол был забит во втором тайме.
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Джуниор Кабананга. Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Тараза" проиграли "Астане" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором победного гола "Астаны" на 68-й минуте стал форвард Джуниор Кабананга, который ударом головой замкнул подачу хавбека Серикжана Мужикова с фланга.
Для конголезца мяч в Таразе стал 14-м в сезоне - Кабананга идет вторым в списке лучших бомбардиров, уступая ивуарийцу Жерару Гоу из "Кайрата" лишь по дополнительным показателям.
Для "Астаны" эта победа стала 14-й в КПЛ. С 45 очками действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу и опережает "Кайрат" на пять баллов. Что касается "Тараза", то команда Ваита Талгаева потерпела девятое поражение и с 17 очками идет на десятом месте.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В других матчах тура "Окжетпес" победил "Атырау" (1:0), а "Кайсар" сыграл вничью с "Акжайыком" (0:0). Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля - в 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ
Игра проходила сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором победного гола "Астаны" на 68-й минуте стал форвард Джуниор Кабананга, который ударом головой замкнул подачу хавбека Серикжана Мужикова с фланга.
Для конголезца мяч в Таразе стал 14-м в сезоне - Кабананга идет вторым в списке лучших бомбардиров, уступая ивуарийцу Жерару Гоу из "Кайрата" лишь по дополнительным показателям.
Для "Астаны" эта победа стала 14-й в КПЛ. С 45 очками действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу и опережает "Кайрат" на пять баллов. Что касается "Тараза", то команда Ваита Талгаева потерпела девятое поражение и с 17 очками идет на десятом месте.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В других матчах тура "Окжетпес" победил "Атырау" (1:0), а "Кайсар" сыграл вничью с "Акжайыком" (0:0). Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля - в 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ