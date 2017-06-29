"Окжетпес" победил "Атырау" в 18-м туре КПЛ

Игра проходила в Щучинске.
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Александр Козлов. Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" победили "Атырау" в домашнем матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 1 июля, на стадионе "Жаксы" в Щучинске и завершилась со счетом 1:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором единственного гола стал российский нападающий "Окжетпеса" Александр Козлов. На 55-й минуте он откликнулся на длинную передачу защитника Виталия Волкова, избежав искусственного офсайда, а затем переиграл вратаря "Атырау" Андрея Пасеченко.
Для "Окжетпеса" эта победа стала пятой в сезоне, а "Атырау" потерпел седьмое поражение. Набрав 18-е очко в сезоне, кокшетаусцы поднялись на восьмое место в таблице, а "нефтяники" с 19 баллами идут девятыми.
Обзор матча:
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" дома минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" на своем поле сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В эти минуты проходят матчи "Тараз" - "Астана" и "Кайсар" - "Акжайык", посмотреть которые в прямом эфире можно здесь.
Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля. В 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ
Игра проходила сегодня, 1 июля, на стадионе "Жаксы" в Щучинске и завершилась со счетом 1:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором единственного гола стал российский нападающий "Окжетпеса" Александр Козлов. На 55-й минуте он откликнулся на длинную передачу защитника Виталия Волкова, избежав искусственного офсайда, а затем переиграл вратаря "Атырау" Андрея Пасеченко.
Для "Окжетпеса" эта победа стала пятой в сезоне, а "Атырау" потерпел седьмое поражение. Набрав 18-е очко в сезоне, кокшетаусцы поднялись на восьмое место в таблице, а "нефтяники" с 19 баллами идут девятыми.
Обзор матча:
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" дома минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" на своем поле сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
В эти минуты проходят матчи "Тараз" - "Астана" и "Кайсар" - "Акжайык", посмотреть которые в прямом эфире можно здесь.
Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля. В 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
Все новости КПЛ