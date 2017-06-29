Прямая трансляция матча "Тараз" - "Астана" и еще двух встреч 18-го тура КПЛ

Первая игра начнется в 18:00 по столичному времени.
Сегодня 17:09
Ссылки по теме:
- Не сомневаюсь, что "Тараз" даст бой "Астане". Но чемпион наберет три очка - эксперт
- "Астана" объявила о подписании лучшего футболиста чемпионата Хорватии
- Экс-форвард "Акжайыка" и "Тараза" присоединился к "Актобе"
Фото пресс-службы "Астаны"
Сегодня, 1 июля, состоятся три матча 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
В 18:00 по времени Астаны начнется встреча "Окжетпес" - "Атырау", а через час стартуют игры "Тараз" - "Астана" и "Кайсар" - "Акжайык". Их можно будет посмотреть на ПФЛК-ТВ.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" дома минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" на своем поле сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля. В 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".
В 18:00 по времени Астаны начнется встреча "Окжетпес" - "Атырау", а через час стартуют игры "Тараз" - "Астана" и "Кайсар" - "Акжайык". Их можно будет посмотреть на ПФЛК-ТВ.
Отметим, что два матча 18-го тура были перенесены и состоялись еще 4 апреля: "Тобол" дома минимально победил "Ордабасы" (1:0), а "Кайрат" на своем поле сыграл вничью с "Иртышом" (1:1).
Еще одна встреча 18-го тура пройдет завтра, 2 июля. В 19:00 в Караганде "Шахтер" примет "Актобе".