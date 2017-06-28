"Астана" пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Астана" пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии

29-летний Марин Томасов - универсальный игрок.

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9 Комментариев
Марин Томасов. Фото с сайта spox.com
Марин Томасов. Фото с сайта spox.com

Футбольный клуб "Астана" пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии 2015/2016, сообщает GOAL.KZ.

На правах аренды в столичную команду перейдет полузащитник Марин Томасов. Отмечается, что 29-летний хорват - игрок универсальный, имеет хорошую скорость, технику и дальные удары.

Напомним, ранее стало известно, что "Астану" покидает колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. Также столичный клуб планирует отдать в аренду форвада сборной Албании  Аздрена Лулаку. 

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
besken omarov Сегодня 11:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
ЛЛУЛЛАКУ ОТДАЙТЕ АРЕНДУ ОРДАБАСЫ,НАВЕРНО БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ВМЕСТЕ С ИОРДАНОВЫМ
У АСТАНЫ ХОРОШАЯ СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ МАЕВСКИЙ ГРАХОВАЦ МУЖИКОВ ТАГЫБЕРГЕН ТВУМАСИ ЖАЛМУКАН И ЕЩЕ ТОМАСОВ
ОДИН ХОРОШИЙ НАПАДАЮЩИЙ НУЖЕН,А ТАК ХОРОШЕЕ УСИЛЕНИЕ ПЕРЕД ЛЧ
МОЛОДЦЫ ТОЧНО ПО СЕЛЕКЦИЮ РАБОТАЕТ И ПРИ ЭТОМ НЕ НАРУШАЕТ ФИНАНС ФАЙР ПЛЭЙ
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Стратег Сегодня 13:05
Статус: Профи
Рейтинг: 442
besken omarov,единственный недостаток Народную команду Кайрат не могут переиграть.
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Седой из Астаны Сегодня 11:45
Статус: Профи
Рейтинг: 471
Красавчики! Правильно работают! Ждём хорошей игры!
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 11:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
не поможет он, а то что не нарушают ФФП, мы сейчас никак не узнаем, узнаем когда будут считать денежки от игр в ЛЧ, если они конечно будут.
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Нуржигит Илесбеков Сегодня 12:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Сеиткамал, поподробней читай перед тем что то писать. Нормальными буквами же написано что он перейдет на правах аренды
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 14:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Нуржигит Илесбеков ,бумажникам пофиг, аренда или что-то еще, они все равно везде обосрутся.
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Blackwolf ! Сегодня 15:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
Сеиткамал Каримсаков,
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Шах Ермекулы Сегодня 13:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Один, в поле не воин. А так хорошо
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тигр котовский Сегодня 13:29
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Избавтесь от шлака Маевско-Шитова!
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