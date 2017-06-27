В "Актобе" прокомментировали состояние здоровья госпитализированного во время матча с "Шахтером" игрока

Это был его четвертый матч за "красно-белых" в нынешнем сезоне.
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Фото с сайта ФК "Актобе"
Полузащитник "Актобе" Рахимжан Розыбакиев не смог доиграть домашний матч с "Шахтером" (0:1) из-за ухудшившегося здоровья прямо на поле, передает корреспондент Vesti.kz.
На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне, после чего к нему подбежали партнеры и врачи, которым пришлось разрезать футболку игрока и снять с него бутсы. Затем на носилках унесли его с поля.
Наставник "Актобе" Владимир Муханов вот как прокомментировал этот эпизод на послематчевой пресс-конференции: "Трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится".
Но, как заверили Vesti.kz сегодня, 29 июня, в пресс-службе "Актобе", жизни игрока ничто не угрожает.
"Пока сложно комментировать состояние нашего футболиста. Единственное, что можно сказать из слов врачей, - его жизни ничто не угрожает. Позднее врачи более подробно расскажут о здоровье Розыбакиева, после чего будем думать, как ему помочь и поддержать его", - сообщили в стане "красно-белых".
Напомним, что Рахимжан Розыбакиев выступает за "Актобе" только с нынешнего сезона и провел за команду всего четыре матча. Ранее он защищал цвета "Кайрата", "Кайсара", "Тобола" и "Акжайыка".
При этом "Актобе" занимает последнее, 12-е, место в таблице. Поражение от "Шахтера" в перенесенном матче восьмого тура стало для "красно-белых" пятым подряд в текущем чемпионате. Следующую встречу актюбинцы также проведут против "Шахтера", но на этот раз 2 июля в Караганде.
На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне, после чего к нему подбежали партнеры и врачи, которым пришлось разрезать футболку игрока и снять с него бутсы. Затем на носилках унесли его с поля.
Наставник "Актобе" Владимир Муханов вот как прокомментировал этот эпизод на послематчевой пресс-конференции: "Трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится".
Но, как заверили Vesti.kz сегодня, 29 июня, в пресс-службе "Актобе", жизни игрока ничто не угрожает.
"Пока сложно комментировать состояние нашего футболиста. Единственное, что можно сказать из слов врачей, - его жизни ничто не угрожает. Позднее врачи более подробно расскажут о здоровье Розыбакиева, после чего будем думать, как ему помочь и поддержать его", - сообщили в стане "красно-белых".
Напомним, что Рахимжан Розыбакиев выступает за "Актобе" только с нынешнего сезона и провел за команду всего четыре матча. Ранее он защищал цвета "Кайрата", "Кайсара", "Тобола" и "Акжайыка".
При этом "Актобе" занимает последнее, 12-е, место в таблице. Поражение от "Шахтера" в перенесенном матче восьмого тура стало для "красно-белых" пятым подряд в текущем чемпионате. Следующую встречу актюбинцы также проведут против "Шахтера", но на этот раз 2 июля в Караганде.