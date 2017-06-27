Футболиста "Актобе" увезли в больницу во время матча с "Шахтером"

На поле врачи разрезали ему футболку, а комментатор не исключил потерю сознания.
Вчера 22:26
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Рахимжан Розыбакиев. Фото пресс-службы "Актобе"
Полузащитник "Актобе" Рахимжан Розыбакиев не смог доиграть домашний матч с "Шахтером", передает корреспондент Vesti.kz.
На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне. Эпизод, после которого это случилось, остался вне камер трансляции "ПФЛК-ТВ". В текстовой трансляции "Актобе" в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что причины травмы неизвестны.
Изначально главный арбитр Денис Измайлов остановил матч из-за того, что на газоне после столкновения с соперником оказался словацкий хавбек "Шахтера" Стефан Зошак. Он сумел самостоятельно подняться, а помощь врачей ему не потребовалась. При этом эпизоды с Зошаком и Розыбакиевым случились на разных участках поля и никак друг с другом не связаны.
Несколько минут врачи оказывали Розыбакиеву помощь на газоне. Комментатор "ПФЛК-ТВ" не исключил, что футболист мог потерять сознание после столкновения с соперником. В итоге Розыбакиева унесли на носилках в машину скорой помощи. На видео видно, что с игрока сняли бутсы и разрезали майку, а сам он держится за голову.
Тренерский штаб "Актобе" был вынужден произвести замену - вместо Розыбакиева вышел защитник Аслан Рафкат. Из-за этого эпизода с травмой главный арбитр добавил восемь минут к основному времени матча.
Матч же в итоге закончился победой "Шахтера" - 1:0. Решающий гол с пенальти на 90-й минуте забил сербский хавбек Милан Стоянович.
В этом сезоне Розыбакиев провел пять матчей за "Актобе" в КПЛ. 26-летний воспитанник алматинского футбола ранее выступал за "Акжайык", "Тобол", "Кайсар", "Окжетпес" и "Кайрат".
На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне. Эпизод, после которого это случилось, остался вне камер трансляции "ПФЛК-ТВ". В текстовой трансляции "Актобе" в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что причины травмы неизвестны.
Изначально главный арбитр Денис Измайлов остановил матч из-за того, что на газоне после столкновения с соперником оказался словацкий хавбек "Шахтера" Стефан Зошак. Он сумел самостоятельно подняться, а помощь врачей ему не потребовалась. При этом эпизоды с Зошаком и Розыбакиевым случились на разных участках поля и никак друг с другом не связаны.
Несколько минут врачи оказывали Розыбакиеву помощь на газоне. Комментатор "ПФЛК-ТВ" не исключил, что футболист мог потерять сознание после столкновения с соперником. В итоге Розыбакиева унесли на носилках в машину скорой помощи. На видео видно, что с игрока сняли бутсы и разрезали майку, а сам он держится за голову.
Тренерский штаб "Актобе" был вынужден произвести замену - вместо Розыбакиева вышел защитник Аслан Рафкат. Из-за этого эпизода с травмой главный арбитр добавил восемь минут к основному времени матча.
Матч же в итоге закончился победой "Шахтера" - 1:0. Решающий гол с пенальти на 90-й минуте забил сербский хавбек Милан Стоянович.
В этом сезоне Розыбакиев провел пять матчей за "Актобе" в КПЛ. 26-летний воспитанник алматинского футбола ранее выступал за "Акжайык", "Тобол", "Кайсар", "Окжетпес" и "Кайрат".