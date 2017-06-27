Гол с пенальти на 90-й минуте принес "Шахтеру" победу над "Актобе" в перенесенном матче КПЛ

Команда Владимира Муханова идет на последнем месте.
Вчера 22:00
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Футболисты "Актобе" проиграли "Шахтеру" в перенесенном матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 28 июня, на стадионе имени Кобланды Батыра в Актобе и завершилась со счетом 0:1. С подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Победный гол "Шахтер" забил на 90-й минуте. Защитник "Актобе" Саят Жумагали нарушил правила в своей штрафной против нападающего Айдоса Таттыбаева, а пенальти точно реализовал сербский хавбек карагандинцев Милан Стоянович.
Для "Шахтера" эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне, а "Актобе" потерпел 11-е по счету поражение. Карагандинцы с 18 очками поднялись на седьмое место, а команда Владимира Муханова с девятью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице.
Игра проходила сегодня, 28 июня, на стадионе имени Кобланды Батыра в Актобе и завершилась со счетом 0:1. С подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Победный гол "Шахтер" забил на 90-й минуте. Защитник "Актобе" Саят Жумагали нарушил правила в своей штрафной против нападающего Айдоса Таттыбаева, а пенальти точно реализовал сербский хавбек карагандинцев Милан Стоянович.
Для "Шахтера" эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне, а "Актобе" потерпел 11-е по счету поражение. Карагандинцы с 18 очками поднялись на седьмое место, а команда Владимира Муханова с девятью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице.