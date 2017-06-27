Муханов рассказал о состоянии здоровья унесенного с поля на носилках Рахимжана Розыбакиева

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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
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Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
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Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
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Поффли Недовесов 0:1 ТП
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Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
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Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Муханов рассказал о состоянии здоровья унесенного с поля на носилках Рахимжана Розыбакиева

Футболисту несколько минут оказывали медицинскую помощь прямо на газоне.

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6 Комментариев
Владимир Муханов. Фото пресс-службы "Актобе"
Владимир Муханов. Фото пресс-службы "Актобе"
Главный тренер "Актобе" Владимир Муханов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) и рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рахимжана Розыбакиева, который из-за травмы покинул поле на носилках. 

Единственный гол в перенесенной встрече восьмого тура КПЛ на 90-й минуте с пенальти забил сербский хавбек "горняков" Милан Стоянович. 

До гола случился инцидент с травмой Розыбакиева. Футболист упал на газон, после чего ему прямо на поле оказывали помощь, а затем на носилках унесли в машину "скорой помощи". 

- Я считаю, что мы при нынешнем составе сегодня сыграли очень неплохой матч. Да, возможно, не хватало остроты. Но по содержанию игра была неплохая, и, по крайней мере, предпочтительнее "Шахтера". Учитывая те катастрофические потери, которые мы испытываем: Шимкович выпал из-за перелома руки, у Воловика надрыв мышцы бедра, Каиров в больнице с сыпью - потери катастрофические. Но те, кто вышел, в том числе и молодые ребята - Саулет и новенький из "Астаны" Абай Жунусов, не дрогнули, играли.

Не все получалось. Но в команде вырабатывается характер, который должен проявляться у людей постоянно, и в жизни, и в спорте. Мы проводим достаточно большую работу. Мне комментировать сложно, но на 90-й минуте в борьбе такой пенальти ставят, это очень странно. Кто же там такого накрутил? Комментировать этот момент я не берусь. Далековато было с моей скамейки, но все абсолютно в один голос говорят, что момент на пенальти не тянул. К сожалению, мы в очередной раз проиграли, - цитирует Муханова пресс-служба "Актобе". 

- Что известно по Розыбакиеву? В каком он состоянии? И можно более подробную информацию по новичкам? Мы сегодня видели несколько новых игроков. Как продвигается процесс подписания их контрактов?
- По Розыбакиеву - трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, настолько сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится.



А по новичкам - на поле был Жунусов, молодой игрок казахстанский. Он у нас до конца года в аренде с правом выкупа. Надо опираться на молодых, подтаскивать. Ситуация сегодня такая, что на скамейке сегодня было всего 15 человек, учитывая Тотая, Бойчука. Молодежь сидела. Реалии таковы, что просто нет кадров.

Что касается новичков, двое приехали на просмотр. С теми, кого мы хотели подписать, слишком надолго затянулись переговоры, то визы не сделаны, то еще что-то. Получается, что мы ждем их со дня на день, а они все до сих пор едут. Комическая ситуация получается. Я тоже до конца не понимаю, что происходит. Хотя трое уже должны быть здесь. Сказать, что кто-то будет к следующей игре, пока не берусь.

- Можно о ситуации по Симовичу?
- Игрок очень хорошего уровня. Полтора сезона играл без перерыва. Играл в Сербии, потом переехал в Израиль. У него был десятидневный перерыв. Он женился, после чего приехал к нам. Начал тренироваться не щадя себя, затем произошел какой-то нервный срыв. Будем решать по нему вопрос. Он сказал, что если он не придет в порядок через неделю, значит контракт будет расторгнут. Но, я надеюсь, что у него хватит характера и выдержки прийти в себя и помочь нам. Игрок очень хороший.

- У нас осталось 17 туров. Какое место Вы хотите занять?
- О каком месте Вы говорите, мы говорим о выживании сейчас.

- Или Вы уже изучаете вторую лигу?
- Я вторую лигу не изучаю. Вопрос не по адресу. Я что, во второй работал что ли? Мы боремся за выживание и будем идти до конца! Если руководство скажет, что я не справляюсь - уволят, и все вопросы. На что вы намекаете?

- Место хочу узнать.
- Какое место? Может, куда-нибудь заглянуть, например в гороскоп? Там спросить. Это спорт.

Отметим, что "Актобе" с девятью очками занимает последнее,12-е, место в таблице. Отставание от 11-й строчки, на которой располагается "Акжайык", составляет пять баллов. 
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Дамир Вахитов Сегодня 00:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
С Шимковичем не повезло конечно
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Fankz Сегодня 00:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Мда... "- Место хочу узнать". Команда борется за выживание. Удачи.
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Стратег Сегодня 00:10
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Удачи Актобе
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Fankz Сегодня 00:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Рахимжан, выздоравливай
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Амангелди Утарбаев Сегодня 02:33
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Удачи.Муханов борется с наследством от Тюмалиева и Рахаева.Кроме Нейна и Шимковича по хорошему надо разогнать всех.Остальные игроки 1 лиги.
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Шах Ермекулы Сегодня 03:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Да,! Печально обстаят дела.
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