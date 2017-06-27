Муханов рассказал о состоянии здоровья унесенного с поля на носилках Рахимжана Розыбакиева

Футболисту несколько минут оказывали медицинскую помощь прямо на газоне.
Вчера 23:48
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Владимир Муханов. Фото пресс-службы "Актобе"
Главный тренер "Актобе" Владимир Муханов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) и рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рахимжана Розыбакиева, который из-за травмы покинул поле на носилках.
Единственный гол в перенесенной встрече восьмого тура КПЛ на 90-й минуте с пенальти забил сербский хавбек "горняков" Милан Стоянович.
До гола случился инцидент с травмой Розыбакиева. Футболист упал на газон, после чего ему прямо на поле оказывали помощь, а затем на носилках унесли в машину "скорой помощи".
- Я считаю, что мы при нынешнем составе сегодня сыграли очень неплохой матч. Да, возможно, не хватало остроты. Но по содержанию игра была неплохая, и, по крайней мере, предпочтительнее "Шахтера". Учитывая те катастрофические потери, которые мы испытываем: Шимкович выпал из-за перелома руки, у Воловика надрыв мышцы бедра, Каиров в больнице с сыпью - потери катастрофические. Но те, кто вышел, в том числе и молодые ребята - Саулет и новенький из "Астаны" Абай Жунусов, не дрогнули, играли.
Не все получалось. Но в команде вырабатывается характер, который должен проявляться у людей постоянно, и в жизни, и в спорте. Мы проводим достаточно большую работу. Мне комментировать сложно, но на 90-й минуте в борьбе такой пенальти ставят, это очень странно. Кто же там такого накрутил? Комментировать этот момент я не берусь. Далековато было с моей скамейки, но все абсолютно в один голос говорят, что момент на пенальти не тянул. К сожалению, мы в очередной раз проиграли, - цитирует Муханова пресс-служба "Актобе".
- Что известно по Розыбакиеву? В каком он состоянии? И можно более подробную информацию по новичкам? Мы сегодня видели несколько новых игроков. Как продвигается процесс подписания их контрактов?
- По Розыбакиеву - трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, настолько сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится.
А по новичкам - на поле был Жунусов, молодой игрок казахстанский. Он у нас до конца года в аренде с правом выкупа. Надо опираться на молодых, подтаскивать. Ситуация сегодня такая, что на скамейке сегодня было всего 15 человек, учитывая Тотая, Бойчука. Молодежь сидела. Реалии таковы, что просто нет кадров.
Что касается новичков, двое приехали на просмотр. С теми, кого мы хотели подписать, слишком надолго затянулись переговоры, то визы не сделаны, то еще что-то. Получается, что мы ждем их со дня на день, а они все до сих пор едут. Комическая ситуация получается. Я тоже до конца не понимаю, что происходит. Хотя трое уже должны быть здесь. Сказать, что кто-то будет к следующей игре, пока не берусь.
- Можно о ситуации по Симовичу?
- Игрок очень хорошего уровня. Полтора сезона играл без перерыва. Играл в Сербии, потом переехал в Израиль. У него был десятидневный перерыв. Он женился, после чего приехал к нам. Начал тренироваться не щадя себя, затем произошел какой-то нервный срыв. Будем решать по нему вопрос. Он сказал, что если он не придет в порядок через неделю, значит контракт будет расторгнут. Но, я надеюсь, что у него хватит характера и выдержки прийти в себя и помочь нам. Игрок очень хороший.
- У нас осталось 17 туров. Какое место Вы хотите занять?
- О каком месте Вы говорите, мы говорим о выживании сейчас.
- Или Вы уже изучаете вторую лигу?
- Я вторую лигу не изучаю. Вопрос не по адресу. Я что, во второй работал что ли? Мы боремся за выживание и будем идти до конца! Если руководство скажет, что я не справляюсь - уволят, и все вопросы. На что вы намекаете?
- Место хочу узнать.
- Какое место? Может, куда-нибудь заглянуть, например в гороскоп? Там спросить. Это спорт.
Отметим, что "Актобе" с девятью очками занимает последнее,12-е, место в таблице. Отставание от 11-й строчки, на которой располагается "Акжайык", составляет пять баллов.
Единственный гол в перенесенной встрече восьмого тура КПЛ на 90-й минуте с пенальти забил сербский хавбек "горняков" Милан Стоянович.
До гола случился инцидент с травмой Розыбакиева. Футболист упал на газон, после чего ему прямо на поле оказывали помощь, а затем на носилках унесли в машину "скорой помощи".
- Я считаю, что мы при нынешнем составе сегодня сыграли очень неплохой матч. Да, возможно, не хватало остроты. Но по содержанию игра была неплохая, и, по крайней мере, предпочтительнее "Шахтера". Учитывая те катастрофические потери, которые мы испытываем: Шимкович выпал из-за перелома руки, у Воловика надрыв мышцы бедра, Каиров в больнице с сыпью - потери катастрофические. Но те, кто вышел, в том числе и молодые ребята - Саулет и новенький из "Астаны" Абай Жунусов, не дрогнули, играли.
Не все получалось. Но в команде вырабатывается характер, который должен проявляться у людей постоянно, и в жизни, и в спорте. Мы проводим достаточно большую работу. Мне комментировать сложно, но на 90-й минуте в борьбе такой пенальти ставят, это очень странно. Кто же там такого накрутил? Комментировать этот момент я не берусь. Далековато было с моей скамейки, но все абсолютно в один голос говорят, что момент на пенальти не тянул. К сожалению, мы в очередной раз проиграли, - цитирует Муханова пресс-служба "Актобе".
- Что известно по Розыбакиеву? В каком он состоянии? И можно более подробную информацию по новичкам? Мы сегодня видели несколько новых игроков. Как продвигается процесс подписания их контрактов?
- По Розыбакиеву - трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, настолько сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится.
А по новичкам - на поле был Жунусов, молодой игрок казахстанский. Он у нас до конца года в аренде с правом выкупа. Надо опираться на молодых, подтаскивать. Ситуация сегодня такая, что на скамейке сегодня было всего 15 человек, учитывая Тотая, Бойчука. Молодежь сидела. Реалии таковы, что просто нет кадров.
Что касается новичков, двое приехали на просмотр. С теми, кого мы хотели подписать, слишком надолго затянулись переговоры, то визы не сделаны, то еще что-то. Получается, что мы ждем их со дня на день, а они все до сих пор едут. Комическая ситуация получается. Я тоже до конца не понимаю, что происходит. Хотя трое уже должны быть здесь. Сказать, что кто-то будет к следующей игре, пока не берусь.
- Можно о ситуации по Симовичу?
- Игрок очень хорошего уровня. Полтора сезона играл без перерыва. Играл в Сербии, потом переехал в Израиль. У него был десятидневный перерыв. Он женился, после чего приехал к нам. Начал тренироваться не щадя себя, затем произошел какой-то нервный срыв. Будем решать по нему вопрос. Он сказал, что если он не придет в порядок через неделю, значит контракт будет расторгнут. Но, я надеюсь, что у него хватит характера и выдержки прийти в себя и помочь нам. Игрок очень хороший.
- У нас осталось 17 туров. Какое место Вы хотите занять?
- О каком месте Вы говорите, мы говорим о выживании сейчас.
- Или Вы уже изучаете вторую лигу?
- Я вторую лигу не изучаю. Вопрос не по адресу. Я что, во второй работал что ли? Мы боремся за выживание и будем идти до конца! Если руководство скажет, что я не справляюсь - уволят, и все вопросы. На что вы намекаете?
- Место хочу узнать.
- Какое место? Может, куда-нибудь заглянуть, например в гороскоп? Там спросить. Это спорт.
Отметим, что "Актобе" с девятью очками занимает последнее,12-е, место в таблице. Отставание от 11-й строчки, на которой располагается "Акжайык", составляет пять баллов.