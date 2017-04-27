"Шахтер" остался последней командой без побед в КПЛ

Карагандинсий клуб опустился на последнее место в таблице.
Сегодня 21:31
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Фото пресс-службы "Шахтера"
В новом сезоне казахстанской премьер-лиги победы одержали 11 клубов из 12 участников турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
До девятого тура ни разу не выигрывали только "Атырау" и "Шахтер", находящиеся в подвале турнирной таблицы.
Сегодня, 29 апреля, "Атырау" в гостях обыграл "Тараз" (2:1), а "Шахтер" дома проиграл "Ордабасы" (1:2). Из-за этого карагандинцы опустились на последнее, 12-е, место в таблице, которое по итогам сезона отправляет в первую лигу.
Сейчас "Шахтер" - единственная команда в КПЛ-2017, не имеющая побед. Карагандинский клуб наряду с "Иртышом" никогда не вылетал из высшей лиги чемпионатов Казахстана.
Отметим, что единственной командой, у которой пока нет поражений в КПЛ, является "Кайрат". На счету алматинцев четыре победы и шесть ничьих в 10 матчах (игра 18-го тура была перенесена с июля на апрель).
До девятого тура ни разу не выигрывали только "Атырау" и "Шахтер", находящиеся в подвале турнирной таблицы.
Сегодня, 29 апреля, "Атырау" в гостях обыграл "Тараз" (2:1), а "Шахтер" дома проиграл "Ордабасы" (1:2). Из-за этого карагандинцы опустились на последнее, 12-е, место в таблице, которое по итогам сезона отправляет в первую лигу.
Сейчас "Шахтер" - единственная команда в КПЛ-2017, не имеющая побед. Карагандинский клуб наряду с "Иртышом" никогда не вылетал из высшей лиги чемпионатов Казахстана.
Отметим, что единственной командой, у которой пока нет поражений в КПЛ, является "Кайрат". На счету алматинцев четыре победы и шесть ничьих в 10 матчах (игра 18-го тура была перенесена с июля на апрель).