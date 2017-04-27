"Шахтер" остался последней командой без побед в КПЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Локомотив М Рубин 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Окжетпес Актобе 2:1
Кайрат Акжайык 4:1
Тараз Атырау 1:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 1:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Алтай УК Окжетпес (мол) 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 5:4
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 6:14
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 0:1
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 2:1
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Окжетпес Актобе 2:1
Кайрат Акжайык 4:1
Тараз Атырау 1:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 1:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 5:4
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 6:14
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Шахтер
Актобе Тараз
Атырау Кайсар
Астана Кайрат
Акжайык Тобол
Иртыш Ордабасы
Тараз Окжетпес
Кайсар Актобе
Тобол Астана
Ордабасы Акжайык
Шахтер Иртыш
Атырау Кайрат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Шортан 17:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
Обсуждаемые

Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

"Шахтер" остался последней командой без побед в КПЛ

Карагандинсий клуб опустился на последнее место в таблице.

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Фото пресс-службы "Шахтера"
Фото пресс-службы "Шахтера"
В новом сезоне казахстанской премьер-лиги победы одержали 11 клубов из 12 участников турнира, передает корреспондент Vesti.kz

До девятого тура ни разу не выигрывали только "Атырау" и "Шахтер", находящиеся в подвале турнирной таблицы. 

Сегодня, 29 апреля, "Атырау" в гостях обыграл "Тараз" (2:1), а "Шахтер" дома проиграл "Ордабасы" (1:2). Из-за этого карагандинцы опустились на последнее, 12-е, место в таблице, которое по итогам сезона отправляет в первую лигу. 

Сейчас "Шахтер" - единственная команда в КПЛ-2017, не имеющая побед. Карагандинский клуб наряду с "Иртышом" никогда не вылетал из высшей лиги чемпионатов Казахстана. 

Отметим, что единственной командой, у которой пока нет поражений в КПЛ, является "Кайрат". На счету алматинцев четыре победы и шесть ничьих в 10 матчах (игра 18-го тура была перенесена с июля на апрель). 
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