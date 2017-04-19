Я отказался от гражданства Казахстана. А зачем мне оно? - экс-вратарь "Кайрата"

Российский игрок выступал за алматинский клуб как казахстанец.
Сегодня 19:52
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Дмитрий Хомич. Фото пресс-службы "Кайрата"
Бывший вратарь "Кайрата" Дмитрий Хомич в интервью Sovsport.ru рассказал о казахстанском этапе карьеры.
В 2014 году Хомич провел 26 матчей в КПЛ, в которых пропустил 26 голов. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы и три встречи в Кубке Казахстана.
В октябре 2014 года Хомич вместе с еще четырьмя футболистами отстранен от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения "Кайрата" от "Астаны" (1:5). Руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели "должную спортивную борьбу".
- В 2014 году вы получили казахстанское гражданство. Зачем?
- В 2013-м случился перелом локтевой кости со смещением, - вспоминает Хомич. - Лечился семь месяцев, почти на год забыл, что такое футбол. Пока восстанавливался, "Алания", в которой играл, обанкротилась. Травмированный и без контракта!
Когда вылечился, в России никому оказался не нужен. Пришлось уехать в Казахстан. "Кайрат" предложил контракт с условием принятия казахстанского гражданства, чтобы не считаться легионером. Согласился, выбора-то не было. Сейчас уже отказался от него.
- Почему?
- А зачем оно? Я же россиянин. В Казахстан, если и вернусь, то только по российскому паспорту.
- В алматинском клубе вы были замешаны в неприятную историю.
- Меня и еще нескольких игроков обвинили в участии в договорном матче и отстранили от команды, сказали: "Жди окончания сезона". Я был готов пройти проверку на детекторе лжи. Высказывания некоторых личностей могли поставить крест на карьере. Все это читали мои дети, друзья, родственники.
А через некоторое время подошел президент клуба: "К тебе претензий нет, хотим, чтобы ты остался". Странно, да? Но я уже решил, что уеду в Россию. Хотя "Кайрат" удерживал, улучшенный контракт предлагал. В итоге отпустили, но с одним условием - в Казахстане могу играть только за "Кайрат". Я дал слово.
Отметим, что в конце 2014 года Хомич перешел в пермский "Амкар". За этот клуб 32-летний голкипер и выступает в сейчас. В российской премьер-лиге на счету Хомича девять пропущенных мячей в семи играх.
В 2014 году Хомич провел 26 матчей в КПЛ, в которых пропустил 26 голов. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы и три встречи в Кубке Казахстана.
В октябре 2014 года Хомич вместе с еще четырьмя футболистами отстранен от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения "Кайрата" от "Астаны" (1:5). Руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели "должную спортивную борьбу".
- В 2014 году вы получили казахстанское гражданство. Зачем?
- В 2013-м случился перелом локтевой кости со смещением, - вспоминает Хомич. - Лечился семь месяцев, почти на год забыл, что такое футбол. Пока восстанавливался, "Алания", в которой играл, обанкротилась. Травмированный и без контракта!
Когда вылечился, в России никому оказался не нужен. Пришлось уехать в Казахстан. "Кайрат" предложил контракт с условием принятия казахстанского гражданства, чтобы не считаться легионером. Согласился, выбора-то не было. Сейчас уже отказался от него.
- Почему?
- А зачем оно? Я же россиянин. В Казахстан, если и вернусь, то только по российскому паспорту.
- В алматинском клубе вы были замешаны в неприятную историю.
- Меня и еще нескольких игроков обвинили в участии в договорном матче и отстранили от команды, сказали: "Жди окончания сезона". Я был готов пройти проверку на детекторе лжи. Высказывания некоторых личностей могли поставить крест на карьере. Все это читали мои дети, друзья, родственники.
А через некоторое время подошел президент клуба: "К тебе претензий нет, хотим, чтобы ты остался". Странно, да? Но я уже решил, что уеду в Россию. Хотя "Кайрат" удерживал, улучшенный контракт предлагал. В итоге отпустили, но с одним условием - в Казахстане могу играть только за "Кайрат". Я дал слово.
Отметим, что в конце 2014 года Хомич перешел в пермский "Амкар". За этот клуб 32-летний голкипер и выступает в сейчас. В российской премьер-лиге на счету Хомича девять пропущенных мячей в семи играх.