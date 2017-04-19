Бауыржан Исламхан стал автором самого красивого гола седьмого тура КПЛ

В тройке лучших мячи игроков "Иртыша" и "Шахтера".
Сегодня 16:07
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Бауыржан Исламхан. Фото с сайта ФК "Кайрат"
На Vesti.kz завершилось голосование за самый красивый гол седьмого тура казахстанской премьер-лиги.
Лучшим читатели назвали мяч полузащитника "Кайрата" Бауыржана Исламхана, который открыл счет в матче с "Ордабасы" (3:0). За игрока сборной Казахстана свои голоса отдали 50 процентов респондентов.
На втором месте расположился красивый удар игрока "Иртыша" Родриго Антонио в матче против "Кайсара" (1:1). За него проголосовали 20 процентов читателей.
Замкнул тройку лидеров автогол защитника "Шахтера" Сергея Скорых (12 процентов) в поединке с "Тоболом" (1:1).
Все новости КПЛ
Лучшим читатели назвали мяч полузащитника "Кайрата" Бауыржана Исламхана, который открыл счет в матче с "Ордабасы" (3:0). За игрока сборной Казахстана свои голоса отдали 50 процентов респондентов.
На втором месте расположился красивый удар игрока "Иртыша" Родриго Антонио в матче против "Кайсара" (1:1). За него проголосовали 20 процентов читателей.
Замкнул тройку лидеров автогол защитника "Шахтера" Сергея Скорых (12 процентов) в поединке с "Тоболом" (1:1).
Все новости КПЛ