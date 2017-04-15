Полузащитник "Шахтера" забил три автогола за семь туров КПЛ-2017

Свои ворота он поражает два тура подряд.
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Сергей Скорых. Фото с официального сайта "Шахтера"
Полузащитник "Шахтера" Сергей Скорых забил три мяча в свои ворота за семь туров казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Впервые автоголом Скорых отметился 1 апреля в домашнем матче с "Астаной" (1:2). Эта игра по календарю должна была пройти в рамках 14-го тура, но прошла в пятом из-за ремонта на "Астана Арене" - клубы поменялись датами домашних встреч.
Затем Скорых отправил мяч в свои ворота в гостевом матче шестого тура с "Атырау" (3:3) и в домашней встрече седьмого тура с "Тоболом" (1:1), которая состоялась вчера, 16 апреля.
Собственные ворота Скорых поражал на 92-й, 83-й и 45-й минутах соответственно. Причем, изначально мячи в матчах с "Астаной" и "Атырау" записывались на других футболистов, но затем в официальных протоколах были изменены на Скорых.
32-летний Скорых в этом сезоне КПЛ выходил в стартовом составе "Шахтера" во всех семи матчах КПЛ и лишь в двух играх был заменен - в обоих случаях на 70-й минуте. На счету полузащитника одна желтая карточка, а его клуб занимает предпоследнее, 11-е место.
Воспитанник петропавловского футбола Скорых известен по выступлениям за родной "Есиль-Богатырь" (сейчас - "КызылЖар СК"), "Иртыш", "Тобол", "Жетысу", "Тараз" и "Кайсар". Всю карьеру, которая началась в 2001 году, он играет в высшем дивизионе чемпионата страны. С 2003 по 2011 год Cкорых провел 28 матчей за сборную Казахстана.
Все новости КПЛ
Впервые автоголом Скорых отметился 1 апреля в домашнем матче с "Астаной" (1:2). Эта игра по календарю должна была пройти в рамках 14-го тура, но прошла в пятом из-за ремонта на "Астана Арене" - клубы поменялись датами домашних встреч.
Затем Скорых отправил мяч в свои ворота в гостевом матче шестого тура с "Атырау" (3:3) и в домашней встрече седьмого тура с "Тоболом" (1:1), которая состоялась вчера, 16 апреля.
Собственные ворота Скорых поражал на 92-й, 83-й и 45-й минутах соответственно. Причем, изначально мячи в матчах с "Астаной" и "Атырау" записывались на других футболистов, но затем в официальных протоколах были изменены на Скорых.
32-летний Скорых в этом сезоне КПЛ выходил в стартовом составе "Шахтера" во всех семи матчах КПЛ и лишь в двух играх был заменен - в обоих случаях на 70-й минуте. На счету полузащитника одна желтая карточка, а его клуб занимает предпоследнее, 11-е место.
Воспитанник петропавловского футбола Скорых известен по выступлениям за родной "Есиль-Богатырь" (сейчас - "КызылЖар СК"), "Иртыш", "Тобол", "Жетысу", "Тараз" и "Кайсар". Всю карьеру, которая началась в 2001 году, он играет в высшем дивизионе чемпионата страны. С 2003 по 2011 год Cкорых провел 28 матчей за сборную Казахстана.
Все новости КПЛ