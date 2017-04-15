Красивый автогол Скорых, "девяточка" Антонио и еще три лучших гола седьмого тура КПЛ

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура".
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Родриго Антонио. Фото пресс-службы ФК "Иртыш"
Vesti.kz продолжают новую рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах седьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов.
Отдать свой голос за один из голов минувшего тура вы можете здесь.
Сергей Скорых ("Шахтер")
Уже в третий раз в сезоне полузащитник "Шахтера" Сергей Скорых поражает собственные ворота. Его автогол в матче с "Тоболом" получился очень эффектным. Ранее он "стрелял" по своим воротам в матчах с "Астаной" и "Атырау".
Серикжан Мужиков ("Астана")
Полузащитник столичного клуба получил точную передачу от одноклубника Дидара Жалмукана и в касание переправил игровой снаряд точно в угол ворот "Окжетпеса".
Бауыржан Исламхан ("Кайрат")
Капитан алматинского клуба положил начало разгрому "Ордабасы". Исламхан точным ударом завершил красивую многоходовую комбинацию.
Родриго Антонио ("Иртыш")
Бразильский легионер "Иртыша" великолепным ударом из-за пределов штрафной поразил ближнюю "девятку" ворот "Кайсара".
Саиди Нтибазонкиза ("Кайсар")
Полузащитник сборной Бурунди опередил защитников и вратаря "Иртыша" и эффектным ударом реализовал выход один на один.
Отметим, голосование будет проводиться после каждого тура КПЛ.
Добавим, что на данный момент первое место в турнирной таблице занимает "Астана". В активе действующих чемпионов 16 очков. Вторую позицию занимает "Иртыш" (15). Замыкает тройку лидеров "Кайрат" (14).
Напомним, в прошлом туре автором лучшего гола, по мнению читателей Vesti.kz, стал игрок "Кайрата" Иво Иличевич
Отдать свой голос за один из голов минувшего тура вы можете здесь.
Сергей Скорых ("Шахтер")
Уже в третий раз в сезоне полузащитник "Шахтера" Сергей Скорых поражает собственные ворота. Его автогол в матче с "Тоболом" получился очень эффектным. Ранее он "стрелял" по своим воротам в матчах с "Астаной" и "Атырау".
Серикжан Мужиков ("Астана")
Полузащитник столичного клуба получил точную передачу от одноклубника Дидара Жалмукана и в касание переправил игровой снаряд точно в угол ворот "Окжетпеса".
Бауыржан Исламхан ("Кайрат")
Капитан алматинского клуба положил начало разгрому "Ордабасы". Исламхан точным ударом завершил красивую многоходовую комбинацию.
Родриго Антонио ("Иртыш")
Бразильский легионер "Иртыша" великолепным ударом из-за пределов штрафной поразил ближнюю "девятку" ворот "Кайсара".
Саиди Нтибазонкиза ("Кайсар")
Полузащитник сборной Бурунди опередил защитников и вратаря "Иртыша" и эффектным ударом реализовал выход один на один.
Отметим, голосование будет проводиться после каждого тура КПЛ.
Добавим, что на данный момент первое место в турнирной таблице занимает "Астана". В активе действующих чемпионов 16 очков. Вторую позицию занимает "Иртыш" (15). Замыкает тройку лидеров "Кайрат" (14).
Напомним, в прошлом туре автором лучшего гола, по мнению читателей Vesti.kz, стал игрок "Кайрата" Иво Иличевич