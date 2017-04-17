Дамоклов меч. Кто из тренеров клубов КПЛ близок к отставке

В чемпионате Казахстана по футболу сыграно семь туров.
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Фото с сайта ФК "Шахтер"
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился с руководством футбольного клуба "Шахтер" и пригрозил главному тренеру Алексею Еременко отставкой, если команда в течение месяца не улучшит результаты. И вправду, его подопечные не лучшим образом выступают в нынешнем чемпионате, не имея в активе ни одной победы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, над кем еще навис дамоклов меч.
Первая отставка в сезоне случилась неделю назад, когда "Атырау" покинул Зоран Вулич. Правильнее будет сказать, что он бежал. При хорвате "нефтяники" играли неважно. И вместо того, чтобы в трудные минуты быть рядом с футболистами и общими усилиями постараться найти пути выхода из незавидной ситуации, Вулич предпочел просто уйти. Атыраусцы не растерялись и пригласили россиянина Сергея Павлова. Опытный и требовательный специалист, строящий взаимоотношения с игроками на дисциплине. О его работе можно судить по прошествии пяти-шести матчей.
Вторым отставником вполне может стать Алексей Еременко (на снимке). Россиянин возглавил "Шахтер" только в августе 2016 года и, в общем-то, помог карагандинцам сохранить прописку в премьер-лиге. Ожидалось, что с ним команда станет сильнее, так как ему предстояло провести предсезонную подготовку и параллельно заняться трансферной политикой.
Так, в межсезонье состав "горняков" пополнили десять новичков, из них пять легионеров. Однако в прошедших семи турах они никак себя не проявили. Из семи голов один забил бельгиец Алессио Аллегрия. Остальные на счету казахстанцев Дауренбека Тажимбетова (3), Михаила Габышева, Рината Хайруллина и Оралхана Омиртаева.
Впереди у "Шахтера" непростой календарь. Плюс необходимо еще подольше задержаться в Кубке, иначе вылет из турнира болельщики воспринят достаточно болезненно. В общем, будет чудом, если Алексей Еременко сохранит свой пост до конца первого круга.
За свое место серьезно нужно обеспокоиться и Игорю Рахаеву (на снимке). Понятно, что в своей трансферной политике актюбинцы в основном опирались на свободных агентов. Однако переходы осуществлялись с согласия украинского специалиста. Временами "красно-белые" демонстрировали весьма приличный футбол, но при этом потерпели три поражения при двух ничьих и одной победе, забили всего ничего четыре мяча.
Правда, "Актобе" провел меньше игр из-за вынужденных переносов, поэтому имеет определенное преимущество перед конкурентами. Если же актюбинский клуб, как и "Шахтер", не выправит турнирное положение до конца первого круга, то не исключено последуют оргвыводы. Хотя новое клубное руководство умеет проявлять терпение.
Со стартом сезона забуксовал "Окжетпес". Синегорцы в таблице лишь десятые, тогда как в прошлом году после семи туров занимали третье место с 16 очками и хорошей разницей мячей 11-3. Например, в 2015 году в первый сезон работы Владимира Муханова "Окжетпес" также замыкал первую тройку после семи матчей. Сейчас у кокшетаусцев всего пять баллов, а разница мячей 5-11.
Кризис - налицо. Либо "глаз замылился" у главного тренера, либо футболисты не полностью выполняют его установку. О приливе свежей крови говорить не приходится, поскольку 18 новых футболистов пришли в клуб в зимнее трансферное окно.
Новому акиму Акмолинской области сейчас не до футбола из-за поводков в регионе и не факт, что вообще спросит за результат, а клубное руководство всецело доверяет Владимиру Муханову (на снимке). В общем, имеет поддержку, в противном случае ему бы уже начинали подыскивать замену на всякий случай, как говорится. Если и покинет россиянин синегорцев, то, вероятнее всего, по завершении сезона. Все же не покидает ощущение у болельщиков, что он дал команде все, что мог.
В других командах вряд ли предвидятся отставки в апреле-мае. Многие из них набрали хороший ход и в скором времени должны начать стабильно набирать очки.
Напомним, что в апреле прошлого года произошли два увольнения. Александр Бородюк ушел из "Кайрата", а Дмитрий Огай из "Тобола". В мае в отставку подали Владимир Никитенко ("Атырау"), Нурмат Мирзабаев ("Тараз"). В июне Талгат Байсуфинов оставил "Акжайык". В августе Йозеф Вукушич разорвал контракт с "Шахтером".
На сегодняшний день в премьер-лиге проведено семь туров. Следующий тур состоится 23 апреля. Встретятся "Астана" - "Тараз", "Акжайык" - "Кайсар", "Иртыш" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.
Фото: твиттер (1), ФК "Актобе" (2), ФК "Окжетпес" (3).
Первая отставка в сезоне случилась неделю назад, когда "Атырау" покинул Зоран Вулич. Правильнее будет сказать, что он бежал. При хорвате "нефтяники" играли неважно. И вместо того, чтобы в трудные минуты быть рядом с футболистами и общими усилиями постараться найти пути выхода из незавидной ситуации, Вулич предпочел просто уйти. Атыраусцы не растерялись и пригласили россиянина Сергея Павлова. Опытный и требовательный специалист, строящий взаимоотношения с игроками на дисциплине. О его работе можно судить по прошествии пяти-шести матчей.
Вторым отставником вполне может стать Алексей Еременко (на снимке). Россиянин возглавил "Шахтер" только в августе 2016 года и, в общем-то, помог карагандинцам сохранить прописку в премьер-лиге. Ожидалось, что с ним команда станет сильнее, так как ему предстояло провести предсезонную подготовку и параллельно заняться трансферной политикой.
Так, в межсезонье состав "горняков" пополнили десять новичков, из них пять легионеров. Однако в прошедших семи турах они никак себя не проявили. Из семи голов один забил бельгиец Алессио Аллегрия. Остальные на счету казахстанцев Дауренбека Тажимбетова (3), Михаила Габышева, Рината Хайруллина и Оралхана Омиртаева.
Впереди у "Шахтера" непростой календарь. Плюс необходимо еще подольше задержаться в Кубке, иначе вылет из турнира болельщики воспринят достаточно болезненно. В общем, будет чудом, если Алексей Еременко сохранит свой пост до конца первого круга.
За свое место серьезно нужно обеспокоиться и Игорю Рахаеву (на снимке). Понятно, что в своей трансферной политике актюбинцы в основном опирались на свободных агентов. Однако переходы осуществлялись с согласия украинского специалиста. Временами "красно-белые" демонстрировали весьма приличный футбол, но при этом потерпели три поражения при двух ничьих и одной победе, забили всего ничего четыре мяча.
Правда, "Актобе" провел меньше игр из-за вынужденных переносов, поэтому имеет определенное преимущество перед конкурентами. Если же актюбинский клуб, как и "Шахтер", не выправит турнирное положение до конца первого круга, то не исключено последуют оргвыводы. Хотя новое клубное руководство умеет проявлять терпение.
Со стартом сезона забуксовал "Окжетпес". Синегорцы в таблице лишь десятые, тогда как в прошлом году после семи туров занимали третье место с 16 очками и хорошей разницей мячей 11-3. Например, в 2015 году в первый сезон работы Владимира Муханова "Окжетпес" также замыкал первую тройку после семи матчей. Сейчас у кокшетаусцев всего пять баллов, а разница мячей 5-11.
Кризис - налицо. Либо "глаз замылился" у главного тренера, либо футболисты не полностью выполняют его установку. О приливе свежей крови говорить не приходится, поскольку 18 новых футболистов пришли в клуб в зимнее трансферное окно.
Новому акиму Акмолинской области сейчас не до футбола из-за поводков в регионе и не факт, что вообще спросит за результат, а клубное руководство всецело доверяет Владимиру Муханову (на снимке). В общем, имеет поддержку, в противном случае ему бы уже начинали подыскивать замену на всякий случай, как говорится. Если и покинет россиянин синегорцев, то, вероятнее всего, по завершении сезона. Все же не покидает ощущение у болельщиков, что он дал команде все, что мог.
В других командах вряд ли предвидятся отставки в апреле-мае. Многие из них набрали хороший ход и в скором времени должны начать стабильно набирать очки.
Напомним, что в апреле прошлого года произошли два увольнения. Александр Бородюк ушел из "Кайрата", а Дмитрий Огай из "Тобола". В мае в отставку подали Владимир Никитенко ("Атырау"), Нурмат Мирзабаев ("Тараз"). В июне Талгат Байсуфинов оставил "Акжайык". В августе Йозеф Вукушич разорвал контракт с "Шахтером".
На сегодняшний день в премьер-лиге проведено семь туров. Следующий тур состоится 23 апреля. Встретятся "Астана" - "Тараз", "Акжайык" - "Кайсар", "Иртыш" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол". Турнирное положение команд приведено в этой ссылке.
Фото: твиттер (1), ФК "Актобе" (2), ФК "Окжетпес" (3).