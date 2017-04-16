Щеткин и футболист "Шахтера" дисквалифицированы на три матча за агрессивное поведение

Матч "горняков" с "Тоболом" запомнился массовой потасовкой на поле.
Вчера 19:48
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Фото пресс-службы ФК "Тобол"
Нападающий костанайского "Тобола" Алексей Щеткин и защитник карагандинского "Шахтера" Дидиер Борис Кадио дисквалифицированы на три матча каждый за агрессивное поведение, информирует официальный сайт ФФК.
Такое решение Контрольно-дисциплинарный комитет принял по итогам матча этих команд, состоявшегося в 16 апреля в рамках седьмого тура КПЛ. В концовке игры между игроками на поле произошла массовая потасовка, в результате которой Щеткин и Кадио были удалены.
"В соответствии со статьей 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба "Шахтер" Дидиера Бориса Кадио на три матча за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Дидиера Бориса Кадио определить 17 апреля 2017 года.
В соответствии со статьей 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба "Тобол" Щеткина А. на три матча за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Щеткина А. определить 17 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, КДК принял следующие решения:
V тур
"Актобе" - "Акжайык"
- В соответствии со статьей 98 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Акжайык" санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за неподобающее поведение команды (получение пятью игроками предупреждений).
- В соответствии со статьей 131 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба "Актобе" Рахаеву И. санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за несоблюдение главным тренером требования об обязательном рукопожатии.
"Шахтер" - "Кайрат"
- В соответствии со статьей 91 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Кайрат" санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за задержку установленного времени начала второго тайма матча по вине команды.
VI тур
"Астана" - "Актобе"
- В соответствии со статьей 136 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Актобе" санкцию в виде "штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге" за скандирование болельщиками команды во время матча ненормативной лексики (нецензурных выражений) в адрес официального лица матча.
Первая лига
I тур
"Кыран" - "Экибастуз"
- В соответствии со статьей 115 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Кыран" санкцию в виде "штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге" за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка, в том числе привлечение меньшего, чем предусмотрено регламентами соревнований сотрудников органов внутренних дел).
Такое решение Контрольно-дисциплинарный комитет принял по итогам матча этих команд, состоявшегося в 16 апреля в рамках седьмого тура КПЛ. В концовке игры между игроками на поле произошла массовая потасовка, в результате которой Щеткин и Кадио были удалены.
"В соответствии со статьей 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба "Шахтер" Дидиера Бориса Кадио на три матча за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Дидиера Бориса Кадио определить 17 апреля 2017 года.
В соответствии со статьей 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба "Тобол" Щеткина А. на три матча за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника после остановки игры). Сроком начала дисквалификации Щеткина А. определить 17 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, КДК принял следующие решения:
V тур
"Актобе" - "Акжайык"
- В соответствии со статьей 98 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Акжайык" санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за неподобающее поведение команды (получение пятью игроками предупреждений).
- В соответствии со статьей 131 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба "Актобе" Рахаеву И. санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за несоблюдение главным тренером требования об обязательном рукопожатии.
"Шахтер" - "Кайрат"
- В соответствии со статьей 91 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Кайрат" санкцию в виде "штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге" за задержку установленного времени начала второго тайма матча по вине команды.
VI тур
"Астана" - "Актобе"
- В соответствии со статьей 136 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Актобе" санкцию в виде "штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге" за скандирование болельщиками команды во время матча ненормативной лексики (нецензурных выражений) в адрес официального лица матча.
Первая лига
I тур
"Кыран" - "Экибастуз"
- В соответствии со статьей 115 ДР ФФК применить к футбольному клубу "Кыран" санкцию в виде "штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге" за невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (ненадлежащее обеспечение охраны общественного порядка, в том числе привлечение меньшего, чем предусмотрено регламентами соревнований сотрудников органов внутренних дел).