Мы практически не били по воротам "Кайрата", поэтому результат справедливый - Бекбаев

Голкипер "Ордабасы" назвал причины поражения в Алматы.
Вчера 21:12
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Алмат Бекбаев. Фото Vesti.kz
Голкипер шымкентсктого "Ордабасы" Алмат Бекбаев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz крупное поражение от "Кайрата" в матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги
"Результат матча справедливый. Мы практически не били по воротам "Кайрата", как итог мы проиграли. Возможно мы были несвежими. Где-то не хватило физики, однако нужно оставить этот момент позади и готовиться к следующему матчу. Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас в течении всего матча", - отметил Бекбаев.
Напомним, "Кайрат" со счетом 3:0 обыграл "Ордабасы" в матче седьмого тура КПЛ, прошедшем 16 апреля в Алматы.
После этой игры "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.
"Результат матча справедливый. Мы практически не били по воротам "Кайрата", как итог мы проиграли. Возможно мы были несвежими. Где-то не хватило физики, однако нужно оставить этот момент позади и готовиться к следующему матчу. Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас в течении всего матча", - отметил Бекбаев.
Напомним, "Кайрат" со счетом 3:0 обыграл "Ордабасы" в матче седьмого тура КПЛ, прошедшем 16 апреля в Алматы.
После этой игры "Кайрат", оставшийся единственной командой в сезоне КПЛ-2017 без поражений, с 14 очками поднялся на третье место, сократив отставание от лидирующей в таблице "Астаны" на два балла. При этом у астанчан есть игра в запасе. В активе "Ордабасы" осталось 13 очков.