"Астана" потеряет очки в седьмом туре КПЛ, "Кайрат" выиграет - эксперт

Матчи пройдут в один день - 16 апреля.
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Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на предстоящие матчи седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу предрек "Кайрату" победу над "Ордабасы", а действующему чемпиону "Астане" ничью во встрече с "Окжетпесом".
Футбол. Премьер-лига. Тур 7
16 апреля
"Шахтер" - "Тобол"
"Шахтер" пока ожидания не оправдывает, а "Тобол" в то же время решает серьезные задачи и чемпионат начал неплохо. Игра будет сложной для обеих команд. Но дома карагандинцы и так много очков потеряли, поэтому, если не сейчас их начинать набирать, то когда? Ставлю на 1:1.
"Астана" - "Окжетпес"
Сложная игра по прогнозу. С одной стороны, "Окжетпес" - крепкая команда и показывает неплохой футбол. А с другой - "Астана" набрала ход. Но мне кажется, что и в этой игре соперники будут довольствоваться ничьей - 2:2.
"Кайсар" - "Иртыш"
Кызылординцы в прошлом туре оступились. Когда-нибудь это должно было случиться. Однако это поражение только их подхлестнет, и дома они выиграют у павлодарцев со счетом 1:0.
"Тараз" - "Акжайык"
Ну, сильную пощечину таразцы получили, крупно проиграв в Павлодаре. Думаю, тренерский штаб сделает выводы. Все-таки Воит Талгаев - опытный специалист. При поддержке своих болельщиков "Тараз" реабилитируется и победит со счетом 2:1.
"Кайрат" - "Ордабасы"
"Ордабасы" под руководством Алексея Петрушина стал более сбалансированной командой. Но и "Кайрат" с такими амбициями, и составом не должен на своем поле оступиться. 2:1 - в пользу алматинцев.
Отметим, что в седьмом туре КПЛ будет проведено только пять игр, так как матч "Актобе" - "Атырау" был перенесен на более поздний срок из-за несоответствия запасного поля актюбинского клуба к проводимым турнирам под эгидой ПФЛК. Более подробно о предстоящих играх можно прочитать здесь. Турнирное положение клубов приведено в этой ссылке.